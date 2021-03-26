В Уфе мужчина на грузовике сбил пешехода

Госавтоинспекция города Уфы напоминает, что пешеходам необходимо переходить через проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности своего движения. Следует помнить, что автомобиль остановить мгновенно невозможно, тем более в условиях мокрого и скользкого дорожного полотна. Пешеходам следует иметь световозвращающие элементы на одежде, что сделает их заметными на дороге в темное время суток и даст возможность водителям заблаговременно заметить человека на дороге и предпринять меры, исключающие аварийные ситуации.

пресс-служба ГИБДД Уфы