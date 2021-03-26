«Уфа-Алиса» уступила команде «Ростов-Дон»

Уфимская гандбольная команда «Уфа-Алиса» накануне принимала на своей площадке действующих чемпионок страны. В столицу республики приехал один из лучших клубов Европы «Ростов-Дон».

Более опытные и мастеровитые гостьи в результате одержали уверенную победу. В их составе на площадку выходили сразу три олимпийские чемпионки. Кроме того, встреча с «Уфой-Алисой» стала 90-й для ростовчанок в чемпионате России без поражений. Лучшим игроком в составе «Ростов-Дона» была признана Анна Сень. Итоговый счет – 41:21 – уверенная победа коллектива из Ростова-на-Дону. 

Это моя первая игра с «Ростовом», когда они в полном составе. Много впечатлений. С опытными игроками всегда приятно играть. Это для себя опыт. Много чего нового узнаешь, запоминаешь.

Галина Голикова, игрок ГК «Уфа-Алиса»

Все равно нам, лучшей команде страны, очень тяжело настраиваться на команду, которая десятое место занимает. Но я считаю, что это хороший опыт, хорошая тренировка для нас.

Анна Сень, игрок ГК «Ростов-Дон»
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