«Уфа-Алиса» уступила команде «Ростов-Дон»

Уфимская гандбольная команда «Уфа-Алиса» накануне принимала на своей площадке действующих чемпионок страны. В столицу республики приехал один из лучших клубов Европы «Ростов-Дон».

Более опытные и мастеровитые гостьи в результате одержали уверенную победу. В их составе на площадку выходили сразу три олимпийские чемпионки. Кроме того, встреча с «Уфой-Алисой» стала 90-й для ростовчанок в чемпионате России без поражений. Лучшим игроком в составе «Ростов-Дона» была признана Анна Сень. Итоговый счет – 41:21 – уверенная победа коллектива из Ростова-на-Дону.