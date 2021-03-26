В Уфе две женщины угодили под колёса машины

Накануне, 25 марта, в Уфе две женщины угодили под колёса автомобиля. Инцидент произошёл около четырёх часов дня на улице Менделеева.

Фото №1 - В Уфе две женщины угодили под колёса машины

Как сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции, две женщины 84 и 48 лет пытались перебежать дорогу при разрешающем сигнале светофора. В этот момент на улице разворачивался ВАЗ-2110, за рулём которого находился 46-летний уфимец. Автомобиль сбил пешеходов, а потом скрылся с места ДТП.

С различными травмами женщины были доставлены в больницу. А сотрудники правоохранительных органов нашли виновника аварии. Им оказался уфимец, который не имел водительских прав.

За данное правонарушение водитель привлечён к административной ответственности по ст. 12.7 КоАП РФ. Автомашина помещена на специализированную стоянку. По факту ДТП начато административное расследование, по результатам которого будет вынесено процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

пресс-служба ГИБДД Уфы 

Видео: ГИБДД Уфы. 

Уфимская волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии