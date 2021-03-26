В Уфе две женщины угодили под колёса машины

Накануне, 25 марта, в Уфе две женщины угодили под колёса автомобиля. Инцидент произошёл около четырёх часов дня на улице Менделеева.

Как сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции, две женщины 84 и 48 лет пытались перебежать дорогу при разрешающем сигнале светофора. В этот момент на улице разворачивался ВАЗ-2110, за рулём которого находился 46-летний уфимец. Автомобиль сбил пешеходов, а потом скрылся с места ДТП.