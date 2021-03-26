В Уфе пересмотрят дело в отношении отца-инвалида, обвиняемого в изнасиловании дочери

«Обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях, написал явку с повинной и рассказал об обстоятельствах их совершения, впоследствии обвиняемый стал отрицать причастность к совершенным преступлениям. Совокупность собранных следствием доказательств свидетельствуют о причастности обвиняемого к инкриминируемым ему преступлениям, в связи с чем обвинительное заключением по делу было утверждено прокурором. В настоящее время дело рассматривается по существу в суде»

пресс-служба СК по РБ