В Уфе пересмотрят дело в отношении отца-инвалида, обвиняемого в изнасиловании дочери

В Уфе пересмотрят дело об изнасиловании несовершеннолетней девочки своим отцом-инвалидом. Об этом bash.news сообщает корреспондент, находящийся в здании городского суда.
Ранее заседание было отложено, однако судья решил пересмотреть дело из-за появления новых подробностей в деле. Так, дочь, которая ранее заявила, что была подвергнута сексуальному насилию со стороны отца, отказалась от своих слов и призналась, что обманула следователей.
Однако несмотря на этот факт следователи продолжали расследование и заявили, что нашли доказательства вины мужчины. Ранее Рашид Гарифуллин дал признательные показания, но позже также отказался от них, сообщив, что в преступлении невиновен.
Следующее заседание суда должно пройти 31 марта.
Подробно о запутанной истории мы рассказывали в нашем репортаже, который можно найти здесь.