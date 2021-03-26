В Уфе пересмотрят дело в отношении отца-инвалида, обвиняемого в изнасиловании дочери

В Уфе пересмотрят дело об изнасиловании несовершеннолетней девочки своим отцом-инвалидом. Об этом bash.news сообщает корреспондент, находящийся в здании городского суда.

Ранее заседание было отложено, однако судья решил пересмотреть дело из-за появления новых подробностей в деле. Так, дочь, которая ранее заявила, что была подвергнута сексуальному насилию со стороны отца, отказалась от своих слов и призналась, что обманула следователей.

Однако несмотря на этот факт следователи продолжали расследование и заявили, что нашли доказательства вины мужчины. Ранее Рашид Гарифуллин дал признательные показания, но позже также отказался от них, сообщив, что в преступлении невиновен. 

«Обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях, написал явку с повинной и рассказал об обстоятельствах их совершения, впоследствии обвиняемый стал отрицать причастность к совершенным преступлениям. Совокупность собранных следствием доказательств свидетельствуют о причастности обвиняемого к инкриминируемым ему преступлениям, в связи с чем обвинительное заключением по делу было утверждено прокурором. В настоящее время дело рассматривается по существу в суде»

пресс-служба СК по РБ

Следующее заседание суда должно пройти 31 марта. 

Подробно о запутанной истории мы рассказывали в нашем репортаже, который можно найти здесь.

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