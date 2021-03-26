Число зараженных covid-19 в Башкирии приближается к 32 тысячам человек

В Башкирии ситуация с коронавирусом, судя по обновленным цифрам оперативного штаба, остается стабильной. Так, за минувшие сутки еще у 110 человек был диагностирован covid-19. Общее число зараженных, по состоянию на 26 марта, составляет 31 817 человек.

В то же время более 26 тысяч пациентов успешно побороли болезнь и выздоровели от коронавируса. Этот показатель вырос на 218 человек по сравнению с прошедшими сутками.