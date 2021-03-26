Девушка из Уфы обвинила бывшего мужа в преследовании

Инна Ш. из Уфы обвинила своего бывшего супруга в преследовании. Девушка уже полгода живет в Москве, но внезапно бывший муж нашел место ее проживания в Москве.
В августе Инна обратилась в больницу № 21 в Уфе. Это была экстренная госпитализация. Девушка жаловалась на головокружение, головную боль и тошноту. Врачи диагностировали травму, а после обследования установили точный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма.
Инна только сейчас в открытую смогла рассказать , что на самом деле произошло в августе прошлого года.
Бывший муж прислал Инне видео, на котором он пытается ей доказать, что удар электротоком - это не больно. И сам пускает себе разряд в ногу, а потом и в живот.
Внимание! Редакция bash.news настоятельно рекомендует никому не повторять подобные действия!
Действительно, заявление в полицию было. По факту заявления в отделе полиции № 10 была проведена тщательная проверка, после чего последовал отказ в возбуждении уголовного дела.
Как удалось выяснить bash.news, делу не дали ход из-за того, что Инна не смогла объяснить прокурору, что конкретно произошло в тот день по телефону. По результатам звонка было принято решение не возбуждать дело.
Все началось еще несколько лет назад. По словам Инны, в позапрошлом году бывший муж бросился на нее с ножом.
Инна рассказывает: с бывшим мужем разошлась еще весной прошлого года, а осенью, после всего пережитого в Уфе, уехала в Москву. Там у нее начались новые отношения.
Но спустя почти год после развода бывший муж нашел её. Сначала он попытался подключиться к ее умным часам. Вероятно, чтобы отследить местоположение.
А уже вчера мужчина подкараулил Инну около подъезда. Тогда она поняла: даже в другом городе её жизнь вновь превращается в ад.
Девушка больше не может терпеть и просит общественность помочь ей. В комментариях много людей встало на ее сторону, пользователи соцсетей активно отмечают известных блогеров и общественных деятелей под постом.
По данному факту в МВД заявили, что сейчас возбуждено уголовное дело.
Редакция bash.news будет следить за развитием событий.