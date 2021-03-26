Девушка из Уфы обвинила бывшего мужа в преследовании

Инна Ш. из Уфы обвинила своего бывшего супруга в преследовании. Девушка уже полгода живет в Москве, но внезапно бывший муж нашел место ее проживания в Москве.

В августе Инна обратилась в больницу № 21 в Уфе. Это была экстренная госпитализация. Девушка жаловалась на головокружение, головную боль и тошноту. Врачи диагностировали травму, а после обследования установили точный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма.

Инна только сейчас в открытую смогла рассказать , что на самом деле произошло в августе прошлого года.

Тогда меня били электрошокером, разбили мне лицо, и я провела 10 дней в больнице с сотрясением. Я подавала заявление в 2 отдела МВД, но из одного пришёл отказ в возбуждении уголовного дела, а из другого до сих пор никаких вестей. Инна Ш.

Бывший муж прислал Инне видео, на котором он пытается ей доказать, что удар электротоком - это не больно. И сам пускает себе разряд в ногу, а потом и в живот.

Внимание! Редакция bash.news настоятельно рекомендует никому не повторять подобные действия!

Действительно, заявление в полицию было. По факту заявления в отделе полиции № 10 была проведена тщательная проверка, после чего последовал отказ в возбуждении уголовного дела.

Как удалось выяснить bash.news, делу не дали ход из-за того, что Инна не смогла объяснить прокурору, что конкретно произошло в тот день по телефону. По результатам звонка было принято решение не возбуждать дело.

Все началось еще несколько лет назад. По словам Инны, в позапрошлом году бывший муж бросился на нее с ножом.

Осенью был суд, по делу годовалой давности, где на меня кидались с ножом. Тогда я и ушла от него, и прекратила с ним отношения. Суд вернул дело, из за недостаточной доказательной базы. Второго суда не было до сих пор. Инна Ш.

Инна рассказывает: с бывшим мужем разошлась еще весной прошлого года, а осенью, после всего пережитого в Уфе, уехала в Москву. Там у нее начались новые отношения.

Но спустя почти год после развода бывший муж нашел её. Сначала он попытался подключиться к ее умным часам. Вероятно, чтобы отследить местоположение.

А уже вчера мужчина подкараулил Инну около подъезда. Тогда она поняла: даже в другом городе её жизнь вновь превращается в ад.

Сегодня он подкараулил меня у подъезда. Спасибо соседу, который увёл меня и отогнал его. Заявление ещё одно написано. Я очень прошу помочь предать этому огласку. У меня все. Инна Ш.

Девушка больше не может терпеть и просит общественность помочь ей. В комментариях много людей встало на ее сторону, пользователи соцсетей активно отмечают известных блогеров и общественных деятелей под постом.

По данному факту в МВД заявили, что сейчас возбуждено уголовное дело.

По заявлению уфимки в отношении её бывшего мужа в отделе полиции №8 было возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время расследование уголовного дела завершено и оно направлено для утверждения обвинительного заключения в органы прокуратуры. пресс-служба МВД по РБ