На въездах в Уфу усилен контроль за большегрузами

На въездах в Уфу до 22 апреля будет ограничено движение большегрузных автомобилей. Эта мера вынужденная, она вводится каждый год во время весенней распутицы.

Ограничения направлены на сохранение дорог, так как в этот период года они особенно подвержены разрушению. Сейчас на улицах города в усиленном режиме работают сотрудники ГИБДД.