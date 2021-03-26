На въездах в Уфу усилен контроль за большегрузами

На въездах в Уфу до 22 апреля будет ограничено движение большегрузных автомобилей. Эта мера вынужденная, она вводится каждый год во время весенней распутицы.
Ограничения направлены на сохранение дорог, так как в этот период года они особенно подвержены разрушению. Сейчас на улицах города в усиленном режиме работают сотрудники ГИБДД.
Стоит отметить, что за несоблюдение требований по допустимой нагрузке транспортные средства будут отправлены на штрафстоянки. В отношении юридических и должностных лиц предусмотрены штрафы до полумиллиона рублей.