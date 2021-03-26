В МВД прокомментировали пытки уфимки электрошоком экс-супругом

Уроженка Уфы Инна Ш. рассказала в социальных сетях историю о домашнем насилии, с которым она столкнулась. Пост в первые же часы публикации набрал тысячи просмотров и десятки репостов с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

Дело в том, что в августе этого года девушка обратилась к медикам за помощью. Врачи диагностировали у нее травму головы. Оказалось, что сотрясение Инна получила в результате удара электрошокером, а нанес его бывший муж женщины.

Из-за издевательств, с которым пришлось столкнуться Инне, она сбежала от супруга в Москву, однако свободой девушка наслаждалась недолго: бывший нашел ее и там.

Сейчас она боится за свою жизнь и просит общественность обратить внимание полиции на действия ее мужа. По ее словам, ранее полицейские не стали возбуждать уголовное дело.

Сегодня он подкараулил меня у подъезда. Спасибо соседу, который увёл меня и отогнал его. Заявление ещё одно написано. Я очень прошу помочь предать этому огласку. У меня все. Инна Ш.

Редакция bash.news обратилась за комментарием в МВД Башкирии. В ведомстве заявили, что уголовное дело было возбуждено, а его расследование завершено.

По заявлению уфимки в отношении её бывшего мужа в отделе полиции №8 было возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время расследование уголовного дела завершено и оно направлено для утверждения обвинительного заключения в органы прокуратуры. пресс-служба МВД по РБ