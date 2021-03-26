В МВД прокомментировали пытки уфимки электрошоком экс-супругом

Уроженка Уфы Инна Ш. рассказала в социальных сетях историю о домашнем насилии, с которым она столкнулась. Пост в первые же часы публикации набрал тысячи просмотров и десятки репостов с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию.
Дело в том, что в августе этого года девушка обратилась к медикам за помощью. Врачи диагностировали у нее травму головы. Оказалось, что сотрясение Инна получила в результате удара электрошокером, а нанес его бывший муж женщины.
Из-за издевательств, с которым пришлось столкнуться Инне, она сбежала от супруга в Москву, однако свободой девушка наслаждалась недолго: бывший нашел ее и там.
Сейчас она боится за свою жизнь и просит общественность обратить внимание полиции на действия ее мужа. По ее словам, ранее полицейские не стали возбуждать уголовное дело.
Редакция bash.news обратилась за комментарием в МВД Башкирии. В ведомстве заявили, что уголовное дело было возбуждено, а его расследование завершено.
Сама Инна также подтвердила это, написав, что с ней связался дознаватель полиции, который рассказал, что бывшего мужа Инны разыскивают органы. На связь мужчина выходит только через своего адвоката.