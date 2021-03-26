Радий Хабиров провел рабочую встречу с замминистром сельского хозяйства России Максимом Увайдовым

Замминистра сельского хозяйства России Максим Увайдов высоко оценил стабильную эпизоотическую ситуацию в республике. Об этом он заявил журналистам после встречи с главой региона Радием Хабировым.
Максим Увайдов отметил, что в Уфе проводится окружное совещание с участием представителей всех ветеринарных служб ПФО, чтобы проработать вопросы обеспечения безопасности.
Республика выбрана не случайно – здесь хороший опыт, которым нужно делиться. Также Максим Увайдов оценил результаты работы по идентификации и учёту сельхозживотных, которую проводят в Башкортостане. Так, в единой информационной автоматизированной системе уже зарегистрировали почти 100 процентов крупного рогатого скота и свиней, порядка 90 процентов лошадей и мелкого рогатого скота.