Радий Хабиров провел рабочую встречу с замминистром сельского хозяйства России Максимом Увайдовым

Республика выбрана не случайно – здесь хороший опыт, которым нужно делиться. Также Максим Увайдов оценил результаты работы по идентификации и учёту сельхозживотных, которую проводят в Башкортостане. Так, в единой информационной автоматизированной системе уже зарегистрировали почти 100 процентов крупного рогатого скота и свиней, порядка 90 процентов лошадей и мелкого рогатого скота.