Радий Хабиров провел рабочую встречу с замминистром сельского хозяйства России Максимом Увайдовым

Замминистра сельского хозяйства России Максим Увайдов высоко оценил стабильную эпизоотическую ситуацию в республике. Об этом он заявил журналистам после встречи с главой региона Радием Хабировым.

Максим Увайдов отметил, что в Уфе проводится окружное совещание с участием представителей всех ветеринарных служб ПФО, чтобы проработать вопросы обеспечения безопасности.

Республика выбрана не случайно – здесь хороший опыт, которым нужно делиться. Также Максим Увайдов оценил результаты работы по идентификации и учёту сельхозживотных, которую проводят в Башкортостане. Так, в единой информационной автоматизированной системе уже зарегистрировали почти 100 процентов крупного рогатого скота и свиней, порядка 90 процентов лошадей и мелкого рогатого скота.

Фото №1 - Радий Хабиров провел рабочую встречу с замминистром сельского хозяйства России Максимом Увайдовым

В республике хорошая ветеринарная служба, хорошие специалисты, хорошее финансирование. Несколько примеров будет обсуждать – это идентификация и учет животных уже на хорошем уровне, не во всех регионах такая система создана. Полюс сам подход и внимание главы к этой теме.

Максим Увайдов, заместитель министра сельского хозяйства России
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