Стало известно, как Владимир Путин перенес прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин чувствует себя после прививки от коронавируса хорошо. Об этом заявил пресс-секретарь руководителя страны Дмитрий Песков.

Ранее Путин прошел первый этап вакцинации. По словам Пескова, характерных симптомов или побочных эффектов после прививки у главы государства нет.