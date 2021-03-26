Стало известно, как Владимир Путин перенес прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин чувствует себя после прививки от коронавируса хорошо. Об этом заявил пресс-секретарь руководителя страны Дмитрий Песков.
Ранее Путин прошел первый этап вакцинации. По словам Пескова, характерных симптомов или побочных эффектов после прививки у главы государства нет.
Напомним, первый компонент вакцины был сделан 23 марта. Каким именно лекарство привился Путин, неизвестно. Сейчас в России существует три зарегистрированные вакцины. Самая известная из них - «Спутник V»