В Башкирии вскрытие рек ожидается в середине апреля

В этом году половодье должно пройти без негативных сюрпризов, максимальный уровень Белой должен быть в переделах средних многолетних значений. Об этом заявили на заседании Комиссии по предупреждению ЧС в правительстве. Совещание прошло под руководством заместителя премьер-министра Ирека Сагитова.

Подготовка к паводку в Башкирии проводится с учетом наихудшего варианта, при котором в зоне подтопления могут оказаться более 257 населенных пунктов. В готовности к реагированию находятся более 20 тысяч человек и свыше 5 тысяч плавсредств.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии вскрытие рек ожидается в середине апреля

Также рассмотрели вопрос прохождения пожароопасного периода. В этом году в правительстве намерены приобрести вертолеты для мониторинга и тушения огня в труднодоступных районах. С их помощью можно будет доставлять медикаменты и продукты.

Фото №2 - В Башкирии вскрытие рек ожидается в середине апреля
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Уфимская волна