В Башкирии вскрытие рек ожидается в середине апреля

В этом году половодье должно пройти без негативных сюрпризов, максимальный уровень Белой должен быть в переделах средних многолетних значений. Об этом заявили на заседании Комиссии по предупреждению ЧС в правительстве. Совещание прошло под руководством заместителя премьер-министра Ирека Сагитова.
Также рассмотрели вопрос прохождения пожароопасного периода. В этом году в правительстве намерены приобрести вертолеты для мониторинга и тушения огня в труднодоступных районах. С их помощью можно будет доставлять медикаменты и продукты.