В Башкирии вскрытие рек ожидается в середине апреля

Подготовка к паводку в Башкирии проводится с учетом наихудшего варианта, при котором в зоне подтопления могут оказаться более 257 населенных пунктов. В готовности к реагированию находятся более 20 тысяч человек и свыше 5 тысяч плавсредств.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан