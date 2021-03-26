Путин поручил защитить минимальный доход от списания по долгам

В России захотели защитить минимальных доход граждан от списания долгов. Предполагается, что законом будет запрещено взимать средства со счета, если их размер ниже прожиточного минимума. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин.
Глава государства обратился к депутатам Госдумы с просьбой рассмотреть такие поправки. Проект закона был внесен в Нижнюю палату на рассмотрение еще в феврале. Его авторами являются депутаты от ЕР и сенаторы.
По информации сообщения, срок выполнения данного поручения — 24 июня.