Путин поручил защитить минимальный доход от списания по долгам

В России захотели защитить минимальных доход граждан от списания долгов. Предполагается, что законом будет запрещено взимать средства со счета, если их размер ниже прожиточного минимума. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин.

Фото №1 - Путин поручил защитить минимальный доход от списания по долгам

Глава государства обратился к депутатам Госдумы с просьбой рассмотреть такие поправки. Проект закона был внесен в Нижнюю палату на рассмотрение еще в феврале. Его авторами являются депутаты от ЕР и сенаторы.

«Данные поправки заключаются в том, что список имущества должника, которое не может быть взыскано за долги, включает в себя ежемесячный доход человека. Кроме того, доход не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения России»

По информации сообщения, срок выполнения данного поручения — 24 июня.

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