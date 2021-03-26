В Федерации джиу-джитсу Башкирии новое руководство

Это представители первой международной школы в Уфе, у которых 10-летний опыт занятий этим видом спорта. Занимаются и трехлетние дети, и те, кому за 50.
Объяснять правила джиу-джитсу новичкам приходится практически на пальцах. Именно поэтому тренер Никита Гилев придумал для своих подопечных новый вид тренировок, который позаимствовал у вольников и американских футболистов.
Совершенно не смущается мужской компании София Толстых. Это ее одно из первых занятий. Пришла по собственной воле.
А вот шестилетний Роберт Кайгулов уже опытный спортсмен. В прошлом году он был вторым в российском рейтинге по своему возрасту. В этом сезоне мальчик готовится повторить свой успех. У него есть тактика.
В соседнем спортзале занимаются уже взрослые. Кто-то может потом выступать на соревнованиях, кто-то тренируется для себя – зависит от желания. В этом суть школы бразильского джиу-джитсу – готовы заниматься и с любителями, и с теми, кто мечтает о соревнованиях. И возраст здесь не играет никакую роль.
У нового руководства федерации джиу-джитсу продуманная концепция на несколько лет вперед. Потому как спортивная составляющая должна базироваться на твердой экономической базе.
А пока впереди ребят ждут домашние соревнования - межрегиональный форум боевых искусств. Он пройдет в эти выходные в Центра спортивной подготовки.