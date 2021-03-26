В Федерации джиу-джитсу Башкирии новое руководство

Это представители первой международной школы в Уфе, у которых 10-летний опыт занятий этим видом спорта. Занимаются и трехлетние дети, и те, кому за 50.

Объяснять правила джиу-джитсу новичкам приходится практически на пальцах. Именно поэтому тренер Никита Гилев придумал для своих подопечных новый вид тренировок, который позаимствовал у вольников и американских футболистов.

В джиу-джитсу мы и толкать должны, и тянуть, в зависимости от того, защищаемся или нападаем, поэтому с мячиком будет нечто похожее и даже больше расширенное. Никита Гилев, тренер по бразильскому джиу-джитсу

Совершенно не смущается мужской компании София Толстых. Это ее одно из первых занятий. Пришла по собственной воле.

Раньше я ходила на каратэ, а потом увидела джиу-джитсу и мне понравилось. София Толстых

А вот шестилетний Роберт Кайгулов уже опытный спортсмен. В прошлом году он был вторым в российском рейтинге по своему возрасту. В этом сезоне мальчик готовится повторить свой успех. У него есть тактика.

В соседнем спортзале занимаются уже взрослые. Кто-то может потом выступать на соревнованиях, кто-то тренируется для себя – зависит от желания. В этом суть школы бразильского джиу-джитсу – готовы заниматься и с любителями, и с теми, кто мечтает о соревнованиях. И возраст здесь не играет никакую роль.

У нас самому младшему ученику три году, самому старшему – 57, поэтому мы развиваем как детскую команду, так и взрослую. Планы у нас большие, ребята могут получать звания, у нас есть и чемпионы Европы, мира, победители всероссийских соревнований. Денис Мугафин, старший тренер первой международной школы бразильского джиу-джитсу в Уфе Jungle BJJ

У нового руководства федерации джиу-джитсу продуманная концепция на несколько лет вперед. Потому как спортивная составляющая должна базироваться на твердой экономической базе.

Есть четырехлетний план развития, в котором есть и экономические показатели, и спортивные. Булат Атласов, президент Федерации джиу-джитсу Республики Башкортостан