Элвин Грей прокомментировал претензии артиста Фирдуса Тямаева к Минкульту Башкирии

Все претензии певца Фирдуса Тямаева к Минкультуры Башкирии являются пиаром. Такое заявление сделал коллега по эстраде Элвин Грей. Свои мнением он поделился с подписчиками в социальных сетях.

Фото №1 - Элвин Грей прокомментировал претензии артиста Фирдуса Тямаева к Минкульту Башкирии

По его словам, Тямаев обратился за помощью к нему, когда тот был в Нефтекамске. Услышав проблему, Грей сообщил, что решить можно любую проблему, однако ему нужно сначала вернуться в Уфу. Но татарстанский певец коротко ответил, что уже не нужно ничего решать.

«Что собственно произошло у нас в республике с Тямаевым? Начну по порядку. Я за 5 минут до концерта в Нефтекамске проучил звонок. Поднимаю трубку телефона и слышу, что где-то кто-то не пускает Тямаева и не разрешает выступления . Я его уверил,что нет не решаемых вопросов. Только доберусь до Уфы и постараюсь решить. На что буквально через 1 минуту получаю ответ — «не надо». Для меня эта его просьба и моментальный отказ от предлагаемой помощи показался странным. А когда я проснулся и увидел более 100 сообщений от пользователей и все с вопросом про Тямаева — я сделал однозначный вывод . Данная переписка нужна была ему для определенных целей. Фирдусу нужно было не решение вопроса, а пиар»

Элвин Грей

Обращаясь к коллеге по цеху, артист отметил: «Включай мозги и не разжигай межнациональную рознь у нас в республиках. Это уголовно наказуемо в конце то концов».

Популярный исполнитель также указал на то, что всегда считал и считает своей основной целью сближение двух братских народов.

Напомним, ранее татарстанский артист Фирдус Тямаев обвинил Минкультуры республики в «срыве» своего концерта в Миякинском районе.

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