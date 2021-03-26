Элвин Грей прокомментировал претензии артиста Фирдуса Тямаева к Минкульту Башкирии

Все претензии певца Фирдуса Тямаева к Минкультуры Башкирии являются пиаром. Такое заявление сделал коллега по эстраде Элвин Грей. Свои мнением он поделился с подписчиками в социальных сетях.
По его словам, Тямаев обратился за помощью к нему, когда тот был в Нефтекамске. Услышав проблему, Грей сообщил, что решить можно любую проблему, однако ему нужно сначала вернуться в Уфу. Но татарстанский певец коротко ответил, что уже не нужно ничего решать.
Обращаясь к коллеге по цеху, артист отметил: «Включай мозги и не разжигай межнациональную рознь у нас в республиках. Это уголовно наказуемо в конце то концов».
Популярный исполнитель также указал на то, что всегда считал и считает своей основной целью сближение двух братских народов.
Напомним, ранее татарстанский артист Фирдус Тямаев обвинил Минкультуры республики в «срыве» своего концерта в Миякинском районе.