Элвин Грей прокомментировал претензии артиста Фирдуса Тямаева к Минкульту Башкирии

«Что собственно произошло у нас в республике с Тямаевым? Начну по порядку. Я за 5 минут до концерта в Нефтекамске проучил звонок. Поднимаю трубку телефона и слышу, что где-то кто-то не пускает Тямаева и не разрешает выступления . Я его уверил,что нет не решаемых вопросов. Только доберусь до Уфы и постараюсь решить. На что буквально через 1 минуту получаю ответ — «не надо». Для меня эта его просьба и моментальный отказ от предлагаемой помощи показался странным. А когда я проснулся и увидел более 100 сообщений от пользователей и все с вопросом про Тямаева — я сделал однозначный вывод . Данная переписка нужна была ему для определенных целей. Фирдусу нужно было не решение вопроса, а пиар»

Элвин Грей

