В Башкирии дочка пациента избила медика

Врач пришла на приём к пожилому пациенту и уже на стадии осмотра столкнулась с агрессией со стороны его дочери. После медик занесла информацию о больном в его амбулаторную карту и хотела забрать её в больницу, но это совершенно не понравилось дочке пациента. Женщина напала на терапевта, несколько раз ударила её по голове и рукам и даже порвала халат.