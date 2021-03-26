В Башкирии дочка пациента избила медика

В Туймазах участковый терапевт пострадала при посещении пациента. На неё напала дочка заболевшего. Об этом рассказали в профсоюзе работников здравоохранения.
Врач пришла на приём к пожилому пациенту и уже на стадии осмотра столкнулась с агрессией со стороны его дочери. После медик занесла информацию о больном в его амбулаторную карту и хотела забрать её в больницу, но это совершенно не понравилось дочке пациента. Женщина напала на терапевта, несколько раз ударила её по голове и рукам и даже порвала халат.
Оказалось, что врач — медик с 30-летним стажем, а в 2017 году женщина была признана лучшим терапевтом республики.
Пострадавшая заявила о случившемся в прокуратуру, а степень причинённого ей вреда оценит специальная медицинская экспертиза.
Как сообщает пресс-служба профсоюза, только за 2020 год зарегистрировано 199 нападений на врачей.