Система «Инцидент» помогла жителям Уфы восстановить работу водопровода и канализации

Без воды и канализации остались жители старинного многоквартирного дома в центре Уфы. В конце февраля, когда стояли 30-градусные морозы, коммуникации просто замёрзли. В надежде оперативно решить свою проблему жильцы оставили сообщение в социальной сети на странице Главы Башкортостана Радия Хабирова. К удивлению уфимцев, реакция последовала почти мгновенная.

Обращение по восстановлению общедомовой системы водоснабжения и водоотведения дома №5 по улице Мустая Карима поступило 25 февраля через социальную сеть «ВКонтакте» и оперативно передано службам. В тот же день жителю был дан ответ по текущей работе на данном участке. До завершения работ жителей информировали дополнительно.

Ильнара Акбашева, эксперт отдела по работе с обращениями и делопроизводства администрации Ленинского района г. Уфы

Работы длились несколько дней. Специалистам пришлось привлечь коммунальную технику, чтобы добраться до замерзших труб. В итоге удалось не только решить проблему, но и обновить устаревшие инженерные сети.

Фото №1 - Система «Инцидент» помогла жителям Уфы восстановить работу водопровода и канализации

Сотрудники жилищно-коммунальных служб Ленинского района и Уфаводоканала провели работы по отогреву водопровода и водоотведения. Также была проведена работа по частичной замене инженерных коммуникаций. На данный момент инженерные коммуникации работают в штатном режиме. Вопрос находится на контроле администрации района.

Рустем Нигматзянов, главный специалист отдела коммунального хозяйства администрации Ленинского района г. Уфы

В зимний период сфера ЖКХ проходит настоящий тест на прочность. Отрицательные температуры до -40 градусов порой становятся причиной коммунальных аварий. Система «Инцидент-менеджмент» не раз фиксировала такие сообщения в социальных сетях.

Решение любой проблемы требует определенного времени. В зависимости от сложности на это уходит от нескольких дней до месяцев. В этом случае оперативную реакцию властей жители дома номер 5 по улице Мустая Карима оценили по достоинству.

Здравствуйте, Радий Фаритович и вся Ваша команда! Хочу выразить огромную благодарность за молниеносное реагирование на нашу проблему. Всё было решено в день обращения на вашей странице. М. Карима, 5. Замёрзла канализация и вода. Три дня ленинский водоканал никак не мог до нас доехать. Звонили по 5-6 раз в день, и все мы были в очереди. За это время канализация замёрзла до такой степени, что слесари из нашего ЖЭУ-12 практически весь день разными способами пытались её отогреть. Хочу также выразить им огромную благодарность. Их фамилии Ислакаев, Хамзин, Хаматшин. В таких тяжёлых условиях, в мороз, в подполе, свернувшись в три погибели, но они все же добились того, что к утру мы были с водой и канализацией. Отличная работа грамотных профессионалов своего дела! Всем ещё раз огромное спасибо! И Ленинской администрации за быстрое реагирование.

Пенальти

С начала года в администрацию Ленинского района поступило 215 обращений через систему «Инцидент-менеджмент». Треть из них касалась вопросов ремонта и содержания многоквартирных домов. Люди также просили обратить внимание на чистку дорог от снега и благоустройство придомовых территорий. Своевременный ответ был дан каждому заявителю.

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