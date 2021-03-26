Система «Инцидент» помогла жителям Уфы восстановить работу водопровода и канализации
Без
воды и канализации остались жители старинного многоквартирного дома в центре
Уфы. В конце февраля, когда стояли 30-градусные морозы, коммуникации просто
замёрзли. В надежде оперативно решить свою проблему жильцы оставили сообщение в
социальной сети на странице Главы Башкортостана Радия Хабирова. К удивлению
уфимцев, реакция последовала почти мгновенная.
Обращение по
восстановлению общедомовой системы водоснабжения и водоотведения дома №5 по
улице Мустая Карима поступило 25 февраля через социальную сеть «ВКонтакте» и
оперативно передано службам. В тот же день жителю был дан ответ по текущей
работе на данном участке. До завершения работ жителей информировали
дополнительно.
Ильнара Акбашева, эксперт отдела по работе с обращениями и делопроизводства администрации Ленинского района г. Уфы
Работы
длились несколько дней. Специалистам пришлось привлечь коммунальную технику,
чтобы добраться до замерзших труб. В итоге удалось не только решить проблему,
но и обновить устаревшие инженерные сети.
Сотрудники
жилищно-коммунальных служб Ленинского района и Уфаводоканала провели работы по
отогреву водопровода и водоотведения. Также была проведена работа по частичной
замене инженерных коммуникаций. На данный момент инженерные коммуникации
работают в штатном режиме. Вопрос находится на контроле администрации района.
Рустем Нигматзянов, главный специалист отдела коммунального хозяйства администрации Ленинского района г. Уфы
В
зимний период сфера ЖКХ проходит настоящий тест на прочность. Отрицательные
температуры до -40 градусов порой становятся причиной коммунальных аварий.
Система «Инцидент-менеджмент» не раз фиксировала такие сообщения в социальных
сетях.
Решение
любой проблемы требует определенного времени. В зависимости от сложности на это
уходит от нескольких дней до месяцев. В этом случае оперативную реакцию властей
жители дома номер 5 по улице Мустая Карима оценили по достоинству.
Здравствуйте, Радий Фаритович и
вся Ваша команда! Хочу выразить огромную благодарность за молниеносное
реагирование на нашу проблему. Всё было решено в день обращения на вашей
странице. М. Карима, 5. Замёрзла канализация и вода. Три дня ленинский водоканал
никак не мог до нас доехать. Звонили по 5-6 раз в день, и все мы были в
очереди. За это время канализация замёрзла до такой степени, что слесари из
нашего ЖЭУ-12 практически весь день разными способами пытались её отогреть.
Хочу также выразить им огромную благодарность. Их фамилии Ислакаев, Хамзин,
Хаматшин. В таких тяжёлых условиях, в мороз, в подполе, свернувшись в три
погибели, но они все же добились того, что к утру мы были с водой и
канализацией. Отличная работа грамотных профессионалов своего дела! Всем ещё
раз огромное спасибо! И Ленинской администрации за быстрое реагирование.
С
начала года в администрацию Ленинского района поступило 215 обращений через
систему «Инцидент-менеджмент». Треть из них касалась вопросов ремонта и
содержания многоквартирных домов. Люди также просили обратить внимание на
чистку дорог от снега и благоустройство придомовых территорий. Своевременный
ответ был дан каждому заявителю.