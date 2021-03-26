Система «Инцидент» помогла жителям Уфы восстановить работу водопровода и канализации

Обращение по восстановлению общедомовой системы водоснабжения и водоотведения дома №5 по улице Мустая Карима поступило 25 февраля через социальную сеть «ВКонтакте» и оперативно передано службам. В тот же день жителю был дан ответ по текущей работе на данном участке. До завершения работ жителей информировали дополнительно.

Ильнара Акбашева, эксперт отдела по работе с обращениями и делопроизводства администрации Ленинского района г. Уфы