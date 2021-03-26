Жительница Уфы нарвалась на мошенников при покупке кроссовок

Жительница башкирской стали стала жертвой интернет-мошенников. Обманным путем злоумышленники похитили у нее крупную сумму денег. Подробности рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.
Уфимка рассказала, что решила приобрести в одном из интернет-магазинов кроссовки. После того, как она заплатила за обувь 24 тысячи рублей, продавцы перестали выходить на связь, а через некоторое время и вовсе ее заблокировали.
Горожанка обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают преступников. Обстоятельства произошедшего выясняются.