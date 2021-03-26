Ситуационный центр и выездной «Промчас»: Радий Хабиров посетил УГАТУ

Ситуационный центр открывают в Уфимском государственном авиационном техническом университете. Электронная система поддержки поможет повысить безопасность в вузе. Ее осмотрел Глава Башкортостана. Радий Хабиров посетил УГАТУ и провел заседание в формате «Промчас».

Под видеонаблюдением не только территория УГАТУ, но и учебные площадки, расположенные в других частях города. Ситуационный центр позволяет контролировать обстановку и самое главное – быть уверенным в безопасности студентов и коллектива преподавателей. Как пояснили сотрудники УГАТУ, Ситуационный центр настроен и под условия борьбы с коронавирусом. Пандемия навсегда изменила привычную жизнь.

Это будет термометрия с использованием тепловизоров, то есть измерение температуры тела, что сейчас актуально. Неправильное ношение или отсутствие медицинской маски в том числе. Также распознавание лица по биометрическим параметрам. Валерий Мишутов, помощник ректора УГАТУ по вопросам безопасности

Также Радий Хабиров осмотрел учебный центр, который помог создать известный выпускник УГАТУ, российский предприниматель Ратмир Тимашев. Любой студент вуза может получить мастер-класс у преподавателей, чьи компетенции признаны во всем мире. В коворкинг-зоне обучающиеся могут поработать над проектами, а в лаборатории их усовершенствовать.

Они нам предоставляют своих преподавателей. Эти преподаватели навыки компании WINIM, WINWAY, они уже преподают студентам и преподавателям. И уже преподаватели будут вносить это в наш учебный процесс. И таким образом происходит интеграция тех технологий и наших студентов. Олеся Бикбулатова, начальник управления информационных технологий УГАТУ

Студенческая команда проектных инициатив УГАТУ подарила Радию Хабирову футболку, а также озвучила несколько идей. Башкортостан, к примеру, может стать центром притяжения для автомобильных инженеров.

В перспективе, как мы видим, нам нужно все-таки место притяжения молодежи автомобильного творчества, собираться негде, а мы бы хотели сделать. Чтобы это не просто гонки были, а какой-то смысл образовательный, мы хотим некий такой инжиниринговый полигон не только на Уфу, но и на близлежащие регионы. Уфа находится в таком центре, где рядом в 500-600 км находятся крупные промышленные города и центры. Тимур Разяпов, начальник отдела проектных инициатив УГАТУ

Радий Хабиров в УГАТУ также провел заседание в формате «Промчас». Глава Башкортостана поблагодарил уфимских производственников за внедрение в практику высокотехнологичных современных разработок. Впереди большие планы – создание Евразийского научно-образовательного центра, в котором участвует Уфимский авиационный. Сотрудничество с промышленностью позволит вывести в лидеры не только вузы, но и всю экономику региона.

Не объединившись и не став конкретной сущностью, которую примет в том числе Министерство высшего образования и федеральный Центр в рамках финансирования и так далее, мы двигаться дальше не сможем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан