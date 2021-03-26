Ситуационный центр и выездной «Промчас»: Радий Хабиров посетил УГАТУ

Ситуационный центр открывают в Уфимском государственном авиационном техническом университете. Электронная система поддержки поможет повысить безопасность в вузе. Ее осмотрел Глава Башкортостана. Радий Хабиров посетил УГАТУ и провел заседание в формате «Промчас».
Под видеонаблюдением не только территория УГАТУ, но и учебные площадки, расположенные в других частях города. Ситуационный центр позволяет контролировать обстановку и самое главное – быть уверенным в безопасности студентов и коллектива преподавателей. Как пояснили сотрудники УГАТУ, Ситуационный центр настроен и под условия борьбы с коронавирусом. Пандемия навсегда изменила привычную жизнь.
Также Радий Хабиров осмотрел учебный центр, который помог создать известный выпускник УГАТУ, российский предприниматель Ратмир Тимашев. Любой студент вуза может получить мастер-класс у преподавателей, чьи компетенции признаны во всем мире. В коворкинг-зоне обучающиеся могут поработать над проектами, а в лаборатории их усовершенствовать.
Студенческая команда проектных инициатив УГАТУ подарила Радию Хабирову футболку, а также озвучила несколько идей. Башкортостан, к примеру, может стать центром притяжения для автомобильных инженеров.
Радий Хабиров в УГАТУ также провел заседание в формате «Промчас». Глава Башкортостана поблагодарил уфимских производственников за внедрение в практику высокотехнологичных современных разработок. Впереди большие планы – создание Евразийского научно-образовательного центра, в котором участвует Уфимский авиационный. Сотрудничество с промышленностью позволит вывести в лидеры не только вузы, но и всю экономику региона.
Как отметил Радий Хабиров, в противном случае университеты превратятся в небольшие провинциальные учебные заведения, сократится федеральное финансирование, а студенты уйдут в лучшие вузы уже других регионов.