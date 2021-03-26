Ситуационный центр и выездной «Промчас»: Радий Хабиров посетил УГАТУ

Ситуационный центр открывают в Уфимском государственном авиационном техническом университете. Электронная система поддержки поможет повысить безопасность в вузе. Ее осмотрел Глава Башкортостана. Радий Хабиров посетил УГАТУ и провел заседание в формате «Промчас».

Под видеонаблюдением не только территория УГАТУ, но и учебные площадки, расположенные в других частях города. Ситуационный центр позволяет контролировать обстановку и самое главное – быть уверенным в безопасности студентов и коллектива преподавателей. Как пояснили сотрудники УГАТУ, Ситуационный центр настроен и под условия борьбы с коронавирусом. Пандемия навсегда изменила привычную жизнь.

Это будет термометрия с использованием тепловизоров, то есть измерение температуры тела, что сейчас актуально. Неправильное ношение или отсутствие медицинской маски в том числе. Также распознавание лица по биометрическим параметрам.

Валерий Мишутов, помощник ректора УГАТУ по вопросам безопасности
Фото №1 - Ситуационный центр и выездной «Промчас»: Радий Хабиров посетил УГАТУ

Также Радий Хабиров осмотрел учебный центр, который помог создать известный выпускник УГАТУ, российский предприниматель Ратмир Тимашев. Любой студент вуза может получить мастер-класс у преподавателей, чьи компетенции признаны во всем мире. В коворкинг-зоне обучающиеся могут поработать над проектами, а в лаборатории их усовершенствовать. 

Они нам предоставляют своих преподавателей. Эти преподаватели навыки компании WINIM, WINWAY, они уже преподают студентам и преподавателям. И уже преподаватели будут вносить это в наш учебный процесс. И таким образом происходит интеграция тех технологий и наших студентов.  

Олеся Бикбулатова, начальник управления информационных технологий УГАТУ

Студенческая команда проектных инициатив УГАТУ подарила Радию Хабирову футболку, а также озвучила несколько идей. Башкортостан, к примеру, может стать центром притяжения для автомобильных инженеров.

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Фото №2 - Ситуационный центр и выездной «Промчас»: Радий Хабиров посетил УГАТУ

В перспективе, как мы видим, нам нужно все-таки место притяжения молодежи автомобильного творчества, собираться негде, а мы бы хотели сделать. Чтобы это не просто гонки были, а какой-то смысл образовательный, мы хотим некий такой инжиниринговый полигон не только на Уфу, но и на близлежащие регионы. Уфа находится в  таком центре, где рядом в 500-600 км находятся крупные промышленные города и центры.

Тимур Разяпов, начальник отдела проектных инициатив УГАТУ

Радий Хабиров в УГАТУ также провел заседание в формате «Промчас». Глава Башкортостана поблагодарил уфимских производственников за внедрение в практику высокотехнологичных современных разработок. Впереди большие планы – создание Евразийского научно-образовательного центра, в котором участвует Уфимский  авиационный. Сотрудничество с промышленностью позволит вывести в лидеры не только вузы, но и всю экономику региона.

Не объединившись и не став конкретной сущностью, которую примет в том числе Министерство высшего образования и федеральный Центр в рамках финансирования и так далее, мы двигаться дальше не сможем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №3 - Ситуационный центр и выездной «Промчас»: Радий Хабиров посетил УГАТУ

Как отметил Радий Хабиров, в противном случае университеты превратятся в небольшие провинциальные учебные заведения, сократится федеральное финансирование, а студенты уйдут в лучшие вузы уже других регионов.

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