В Башкирии раскрыли махинации на 8,5 млн рублей при строительстве школы

Более 8 миллионов рублей получил подрядчик за невыполненную работу. В Стерлитамаке прокуратура выявила денежные махинации при строительстве школы. Мошенничество обнаружилось при проверке проверки исполнения нацпроекта «Демография».

Как выяснило надзорное ведомство, управление капитального строительства оплатило работы, несмотря на то, что подрядчик условия договора не выполнил. Деньги получали, в том числе, за работы несоответствующие проектной документации.

Часть выполненных работ и вовсе оплатили два раза, причем по завышенной стоимости. Бюджету Башкирии был нанесен ущерб, который оценивается в сумму более восьми с половиной миллионов рублей.