Дочь инвалида из Уфы, обвинившая отца в изнасиловании, сделала громкое заявление

После резонанса, вызванного в СМИ, дело Рашида Гарифуллина решили расследовать еще. Отца-инвалида обвиняют в надругательстве над собственными дочерьми. Сами девочки позже признались, что история – выдумка.
10 месяцев в СИЗО из-за возможной клеветы со стороны родных дочерей. Но отец-инвалид, к тому же и без руки, их прощает. На последнем слове перед тем, как Гарифуллину должны были огласить приговор, старшая дочь пытается обнять отца, но приставы пресекают попытку нарушения порядка в суде. За этот номер на девушку составили протокол.
Дочки хотели общаться с парнями и сидеть в соцсетях, что запрещал им делать отец. Именно старшая, как она сама призналась нашему телеканалу, подговорила младшую сестру оклеветать папу.
Младшая дочь является потерпевшей по уголовному делу, но на заседаниях не появляется. Девочка призналась, что хочет возвращения папы, но в то же время боится физической расправы со стороны отца
Сегодня советский районный суд должен был поставить точку в этой скандальной истории – огласить приговор. Напомним, прокурор запрашивал для Рашида Гарифуллина 21 год лишения свободы. Журналисты разных изданий, в том числе и телеканал БСТ, получили аккредитацию на съемку заседания, однако приставы закрыли перед нами двери зала без каких-либо объяснений.
Как оказалось, в совещательной комнате судья решил вместо вынесения вердикта возобновить судебное следствие. Кстати, на этой неделе глава Следственного комитета России поручил руководителю республиканского СК доложить о том, как расследовалось дело, а также рассказать ему об объёме собранных доказательств, которые легли в основу обвинения и позволили направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Следующее судебное заседание назначено на 31 марта.