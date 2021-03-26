Дочь инвалида из Уфы, обвинившая отца в изнасиловании, сделала громкое заявление

После резонанса, вызванного в СМИ, дело Рашида Гарифуллина решили расследовать еще. Отца-инвалида обвиняют в надругательстве над собственными дочерьми. Сами девочки позже признались, что история – выдумка.

10 месяцев в СИЗО из-за возможной клеветы со стороны родных дочерей. Но отец-инвалид, к тому же и без руки, их прощает. На последнем слове перед тем, как Гарифуллину должны были огласить приговор, старшая дочь пытается обнять отца, но приставы пресекают попытку нарушения порядка в суде. За этот номер на девушку составили протокол.

Дочки хотели общаться с парнями и сидеть в соцсетях, что запрещал им делать отец. Именно старшая, как она сама призналась нашему телеканалу, подговорила младшую сестру оклеветать папу.

Надеюсь, что его освободят полностью. Даже не посадят за тиранию и рукоприкладство. Если его не вытащат, я готова на всё, даже сесть в тюрьму. Старшая дочь обвиняемого

Младшая дочь является потерпевшей по уголовному делу, но на заседаниях не появляется. Девочка призналась, что хочет возвращения папы, но в то же время боится физической расправы со стороны отца

– Понимали, что его закроют? – Нет, мы с сестрой просто хотели, чтобы его напугали. Младшая дочь обвиняемого

Сегодня советский районный суд должен был поставить точку в этой скандальной истории – огласить приговор. Напомним, прокурор запрашивал для Рашида Гарифуллина 21 год лишения свободы. Журналисты разных изданий, в том числе и телеканал БСТ, получили аккредитацию на съемку заседания, однако приставы закрыли перед нами двери зала без каких-либо объяснений.