Адвокат рассказал о состоянии убийцы юриста из Уфы

Станислава Яшина, который совершил дерзкое убийство и пытался свести счеты с жизнью в центре Уфы, уже на следующей неделе могут выписать из больницы. В конце прошлой недели душегуб пришел в себя и, со слов его адвоката, чувствует себя нормально. В день выписки из Республиканской клинической больницы Яшину изберут меру пресечения.

Кстати, на фоне резонанса, которое вызвало происшествие, в ряде СМИ, в том числе и федеральных, были опубликованы фотографии якобы с изображениями того самого Станислава Яшина, но, как оказалось, подозреваемого перепутали с его полным тезкой, тоже уфимцем Станиславом Яшиным. Об этом мужчина заявил сразу же, когда увидел себя в информационных сводках. Сейчас мужчина вместе со своими юристами решает вопрос о подаче заявления в суд по защите чести и достоинства.