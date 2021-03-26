В Башкирии начались масштабные проверки маршруток

В республиканском ГИБДД взялись за водителей автобусов. В Башкирии проходит операция по выявлению нарушителей среди перевозчиков. Инспекторы выявляют не только несоблюдение правил дорожного движения, но и проверяют исправность транспорта.

С близкими, жалуется Джелалдын Закиров, видится реже, чем с сотрудниками ГИБДД. За неделю легко набирается коллекция штрафов. И не всегда они становятся неповторимыми. В этот раз подвёл поворотник.

А этот автобус дальше отправится уже не по маршруту, а на штрафстоянку до устранения неполадок. В транспорте оказалась неисправна тормозная система. Водитель такому искренне удивился.

С утра проверяли, механик смотрел, ничего такого не было. Может, в дороге произошло. Ильнур Шарафутдинов, водитель

Ответственность может понести и механик, как это произошло на предприятии «Башавтотранс». Специалиста привлекли к административной ответственности за выпуск на линию автобуса НефАЗ с заведомо неисправным рулевым управлением, при котором запрещена эксплуатация транспортного средства.

А некоторые водители и на исправном транспорте ездить как будто не умеют. Один из любимых маневров – поворот со второго ряда. А вот о том, что хотел водитель этого автобуса, остается только гадать. Транспорт выезжает на перекресток уже на красный свет, вроде бы, с намерением повернуть налево. Но в итоге меняет направление и пытается уйти в противоположную сторону. Длинный автобус почти полностью перекрывает движение на перекрестке. Неизвестно, что подвигло на такие маневры водителя. Быть может, важный телефонный разговор.

Эти кадры были сделаны в январе. Салаватский район. На трассе столкнулись два микроавтобуса. Погибли 13-летняя девочка и 6-летний мальчик. 11 человек были госпитализированы. Для предотвращения ДТП и усиления контроля за перевозкой пассажиров ГИБДД проводят профилактические рейды.

С начала года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 12 тысяч нарушений. Из чаще всего это проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил маневрирования, требований дорожных знаков, правил перевозки людей, эксплуатация неисправных транспортных средств. Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Часто борьба за клиента ставит под угрозу жизни пассажиров. В Уфе водитель маршрутки вылетел на остановку и сбил 30-летнюю девушку. С тяжелыми травмами она была доставлена в больницу.

Передо мной автобус затормозил. Дорога скользкая, чтобы избежать столкновения, я на автомате руль вправо. Водитель автобуса