В Башкирии начались масштабные проверки маршруток

В республиканском ГИБДД взялись за водителей автобусов. В Башкирии проходит операция по выявлению нарушителей среди перевозчиков. Инспекторы выявляют не только несоблюдение правил дорожного движения, но и проверяют исправность транспорта.
С близкими, жалуется Джелалдын Закиров, видится реже, чем с сотрудниками ГИБДД. За неделю легко набирается коллекция штрафов. И не всегда они становятся неповторимыми. В этот раз подвёл поворотник.
А этот автобус дальше отправится уже не по маршруту, а на штрафстоянку до устранения неполадок. В транспорте оказалась неисправна тормозная система. Водитель такому искренне удивился.
Ответственность может понести и механик, как это произошло на предприятии «Башавтотранс». Специалиста привлекли к административной ответственности за выпуск на линию автобуса НефАЗ с заведомо неисправным рулевым управлением, при котором запрещена эксплуатация транспортного средства.
А некоторые водители и на исправном транспорте ездить как будто не умеют. Один из любимых маневров – поворот со второго ряда. А вот о том, что хотел водитель этого автобуса, остается только гадать. Транспорт выезжает на перекресток уже на красный свет, вроде бы, с намерением повернуть налево. Но в итоге меняет направление и пытается уйти в противоположную сторону. Длинный автобус почти полностью перекрывает движение на перекрестке. Неизвестно, что подвигло на такие маневры водителя. Быть может, важный телефонный разговор.
Эти кадры были сделаны в январе. Салаватский район. На трассе столкнулись два микроавтобуса. Погибли 13-летняя девочка и 6-летний мальчик. 11 человек были госпитализированы. Для предотвращения ДТП и усиления контроля за перевозкой пассажиров ГИБДД проводят профилактические рейды.
Часто борьба за клиента ставит под угрозу жизни пассажиров. В Уфе водитель маршрутки вылетел на остановку и сбил 30-летнюю девушку. С тяжелыми травмами она была доставлена в больницу.
Почти 90 процентов аварий с участием автобусов происходит в Уфе. Интенсивный трафик, конкуренция между водителями, несоблюдение ПДД. Только за последние четыре дня к ответственности были привлечены более 1700 водителей. И часто нарушения стоят жизни и здоровья не автобусникам, а тем, кто решился сесть к ним салон.