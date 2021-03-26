Как в Башкирии сделать прививку от коронавируса в торговом центре: инструкция

Прививка, не выходя из магазина. Сразу несколько пунктов вакцинации от коронавируса появились в торговых центрах республики. В Стерлитамаке это «СитиМолл», в Уфе – «Планета», «Башкирия Лайфстайл центр» и «Мега».

К примеру, в последнем за сутки смогут принять порядка ста человек. Для того чтобы привиться от COVID-19, нужно взять с собой документы: паспорт, страховой полис и СНИЛС. Вся процедура займет около десяти минут. После получения вакцины необходимо полчаса подождать в специальной зоне отдыха. Это нужно на случай, если возникнут побочные эффекты, например, повысится температура или пойдет аллергическая реакция. Услуга оказывается бесплатно. Запись на процедуру не требуется, все происходит в порядке живой очереди.

Пункт вакцинации готов работать 7 дней в неделю и готов принять всех желающих в возрасте от 18 лет. В течение дня порядка 100 человек могут пройти вакцинацию в нашем пункте в «Меге». Екатерина Малешина, управляющая торговым центром

Пациент приходит, вначале регистрируется, заполняет необходимые документы и затем проходит осмотр у врача и вакцинируется. Шамиль Тимербулатов, заместитель главного врача Демской клинической городской больницы г. Уфы

Время работы пунктов в торговых центрах по будням – с часу до восьми вечера, в выходные и праздничные дни – с десяти утра до полвосьмого вечера. Накануне в республику поступило более 20 тыс. доз препарата «Спутник V». Первым компонентом вакцины привиты уже порядка 125 тыс. человек, у 88 тыс. жителей региона процедура полностью завершена. В Башкортостане работает 135 пунктов вакцинации от коронавируса.

Очень удобно и комфортно. У меня сестре 92 года, сделала вторую вакцину. А я все-таки моложе, сестра отлично себя чувствует. Филюза Хабибуллина