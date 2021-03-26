Радий Хабиров поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

Для меня высокая честь получить в такой день, день Войск национальной гвардии, такую высокую награду. Но мы служим не для наград, не для похвал. Это наша повседневная задача. В горячих точках мы часто бываем. Я вот недавно вернулся тоже с Северо-Кавказской республики. Это у меня была моя уже 14-ая командировка.

Назим Гаязов, заместитель командира отряда мобильного особого назначения Росгвардии по Республике Башкортостан