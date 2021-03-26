Радий Хабиров поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

210-летие войск правопорядка и 5-летие со дня образования Войск национальной гвардии России в Уфе отметили под автоматные очереди. Это показательные выступления уфимского отряда специального назначения Росгвардии имени генерала Шаймуратова. В торжественных мероприятиях, посвященных профессиональному празднику, принял участие и Радий Хабиров.
Глава республики поздравил военнослужащих, сотрудников и ветеранов ведомства и поблагодарил за мужество и верность долгу бойцов, выполняющих самые сложные задачи. Росгвардия, отметил руководитель региона, участвует в борьбе с терроризмом, охране стратегических объектов и обеспечении общественной безопасности.
Главе республики продемонстрировали современные виды техники и оружия, которые стоят сегодня на вооружении подразделений Росгвардии. Они не только обеспечивают правопорядок в мирное время, но и регулярно выезжают в командировки, в горячие точки. Отличившиеся при исполнении долга сотрудники получили сегодня почетные грамоты и благодарственные письма из рук Главы Башкортостана. Один человек был удостоен ордена Салавата Юлаева.