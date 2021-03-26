Радий Хабиров поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

210-летие войск правопорядка и 5-летие со дня образования Войск национальной гвардии России в Уфе отметили под автоматные очереди. Это показательные выступления уфимского отряда специального назначения Росгвардии имени генерала Шаймуратова. В торжественных мероприятиях, посвященных профессиональному празднику, принял участие и Радий Хабиров.

Глава республики поздравил военнослужащих, сотрудников и ветеранов ведомства и поблагодарил за мужество и верность долгу бойцов, выполняющих самые сложные задачи. Росгвардия, отметил руководитель региона, участвует в борьбе с терроризмом, охране стратегических объектов и обеспечении общественной безопасности.

Отряд специального назначения Росгвардии носит имя легендарного комдива – генерал-майора Минигали Шаймуратова, и вы, конечно, знаете, насколько это имя дорого каждому жителю республики. Насколько все мы благодарны Президенту страны В.В. Путину за его историческое решение о присвоении генералу Шаймуратову посмертно звания героя России, за его подвиг, мужество, проявленные в боях за наше Отечество.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

Главе республики продемонстрировали современные виды техники и оружия, которые стоят сегодня на вооружении подразделений Росгвардии. Они не только обеспечивают правопорядок в мирное время, но и регулярно выезжают в командировки, в горячие точки. Отличившиеся при исполнении долга сотрудники получили сегодня почетные грамоты и благодарственные письма из рук Главы Башкортостана. Один человек был удостоен ордена Салавата Юлаева.

Для меня высокая честь получить в такой день, день Войск национальной гвардии, такую высокую награду. Но мы служим не для наград, не для похвал. Это наша повседневная задача. В горячих точках мы часто бываем. Я вот недавно вернулся тоже с Северо-Кавказской республики. Это у меня была моя уже 14-ая командировка.

Назим Гаязов, заместитель командира отряда мобильного особого назначения Росгвардии по Республике Башкортостан
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