В Уфе прошла итоговая пресс-конференция ХК «Салават Юлаев»

Неприемлемый результат для клуба. Сегодня в Уфе прошла итоговая пресс-конференция «Салавата Юлаева». На вопросы журналистов ответили генеральный директор Александр Курносов, спортивный директор Василий Чижов и главный тренер Томи Ламса. Обсуждали не только выступление команды, но и планы на будущее, а также трансферную политику.
Впервые за последние три года в пресс-центре «Уфы-Арены» на итоговой конференции негативная обстановка. Причина ясна – поражение «Салавата Юлаева» во втором раунде от «Ак Барса» со счетом 0:4. Уфимцы перед началом нынешнего сезона поставили цель выиграть Кубок Гагарина. Для этого сделали перестановку на тренерском мостике. Томи Ламса должен был стабилизировать игру в регулярке и привести к победе в плей-офф. Справиться удалось лишь с первой задачей.
«Салават Юлаев» действительно лучше выступил в регулярном чемпионате. Под руководством Ламсы клуб занял четвертое место в Восточной конференции. И первый раунд был пройден уверенно. Вот только сухого поражения от принципиального соперника никто не ожидал. В решающий момент подвели легионеры. Те, на кого сделали основную ставку. За четыре матча Маннинен, Гранлунд и Хартикайнен набрали по одному очку, и те за результативные передачи. Но почему их не поддержали другие звенья? Это один из главных вопросов к тренеру. Получается, за весь сезон не наиграли другие тройки, которые смогли бы решить исход поединков.
Не осталась без внимания на пресс-конференции трансферная тема. Журналистов интересовало, кто покинет команду и кто пополнит. Усиления требует каждая позиция, заявил Александр Курносов. А тех, кто покинет коллектив, пока называть не стали.
По итогам пресс-конференции стало понятно, что кардинальных перестановок и изменений в «Салавате Юлаеве» не планируется. Сезон закончен, но хоккеисты продолжат находиться вместе. В ближайшие две недели у команды запланирован двухнедельный восстановительный сбор.