В Уфе прошла итоговая пресс-конференция ХК «Салават Юлаев»

Неприемлемый результат для клуба. Сегодня в Уфе прошла итоговая пресс-конференция «Салавата Юлаева». На вопросы журналистов ответили генеральный директор Александр Курносов, спортивный директор Василий Чижов и главный тренер Томи Ламса. Обсуждали не только выступление команды, но и планы на будущее, а также трансферную политику.

Это неприемлемо, но я бы не использовал термин «катастрофа». Александр Курносов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»

Впервые за последние три года в пресс-центре «Уфы-Арены» на итоговой конференции негативная обстановка. Причина ясна – поражение «Салавата Юлаева» во втором раунде от «Ак Барса» со счетом 0:4. Уфимцы перед началом нынешнего сезона поставили цель выиграть Кубок Гагарина. Для этого сделали перестановку на тренерском мостике. Томи Ламса должен был стабилизировать игру в регулярке и привести к победе в плей-офф. Справиться удалось лишь с первой задачей.

У нас будет общее собрание, где будут выставлены оценки всем руководителям. На данный момент прошло мало времени и не был проведен детальный анализ, чтобы давать оценки. Александр Курносов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» действительно лучше выступил в регулярном чемпионате. Под руководством Ламсы клуб занял четвертое место в Восточной конференции. И первый раунд был пройден уверенно. Вот только сухого поражения от принципиального соперника никто не ожидал. В решающий момент подвели легионеры. Те, на кого сделали основную ставку. За четыре матча Маннинен, Гранлунд и Хартикайнен набрали по одному очку, и те за результативные передачи. Но почему их не поддержали другие звенья? Это один из главных вопросов к тренеру. Получается, за весь сезон не наиграли другие тройки, которые смогли бы решить исход поединков.

Если говорить о регулярке, то легионерское звено провело ее очень сильно. Достаточно вспомнить последние две игры с «Ак Барсом», мы хорошо сыграли и забивали шайбы в большинстве. Но в плей-офф соперник сделал небольшой шаг вперед, и наше первое звено не смогло сыграть с ними хорошо. Самое ключевое для нас сейчас – добавить нашему второму и третьему сочетанию агрессивности и сделать их более атакующими. Томи Ламса, главный тренер ХК «Салават Юлаев»

Не осталась без внимания на пресс-конференции трансферная тема. Журналистов интересовало, кто покинет команду и кто пополнит. Усиления требует каждая позиция, заявил Александр Курносов. А тех, кто покинет коллектив, пока называть не стали.

У нас есть действующие контракты с некоторыми ребятами. А по остальным будет вестись каждодневная работа. И как все закончится, тогда все лучше объявить. Василий Чижов, спортивный директор ХК «Салават Юлаев»