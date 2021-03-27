В Башкирии в ДТП с автоцистерной погибла 11-летняя девочка

Накануне, 26 марта, в Благоварском районе произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован на трассе Самара-Уфа-Челябинск недалеко от села Мирный.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, 56-летний водитель за рулём автоцистерны столкнулся с машиной 30-летней уфимки. Женщина двигалась за рулём «Опель Корса» в направлении Уфы со стороны Самары.

От серьёзного столкновения в аварии погибла 11-летняя девочка – дочка водителя легкового авто. Сама мама погибшей также в тяжелом состоянии госпитализирована, а также помощь потребовалась её 8-летнему сыну.

Все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.