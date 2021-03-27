Уфимцам напоминают об эко-акции «Час Земли»

Так, конкретно в Уфе будут отключены внешние подсветки крупных архитектурных и инженерных сооружений. Об этом сообщает мэрия города. Однако наружное освещение улиц и общественных пространств, аэронавигационные огни и технологическое оборудование, светофоры в целях безопасности будут работать в штатном режиме.