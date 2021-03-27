Уфимцам напоминают об эко-акции «Час Земли»

Сегодня, 27 марта, Уфа примет участие в международной эко-акции «Час Земли». С 20:30 до 21:30, то есть ровно на один час, принято отключать всё электричество.
Данная акция привлекает внимание к проблемам экологии, сохранении природных ресурсов и охране окружающей среды.
Так, конкретно в Уфе будут отключены внешние подсветки крупных архитектурных и инженерных сооружений. Об этом сообщает мэрия города. Однако наружное освещение улиц и общественных пространств, аэронавигационные огни и технологическое оборудование, светофоры в целях безопасности будут работать в штатном режиме.
В рамках акции в Уфе пройдёт забег с фонариками. Стартует он в 20:30 с Гостиного двора.
Отключить электричество в своей квартире на один час могут все желающие и неравнодушные к проблемам экологии.