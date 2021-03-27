Владимир Путин об идее юного эко-активиста из Башкирии: «Очень хорошее предложение»

Супер. Смотрите, у нас есть уже в рамках экологических программ примерно такие же проекты, есть и предложения мемориального характера, совсем недавно только мы обсуждали. Вы попали в точку на самом деле, вот так и надо делать. Очень хорошее предложение. Можно все это соединить. Я попрошу администрацию президента России внимательно к этому отнестись и безусловно поддержать. Мы это безусловно поддержим. Спасибо.

Владимир Путин, Президент РФ