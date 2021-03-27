Владимир Путин об идее юного эко-активиста из Башкирии: «Очень хорошее предложение»
26 марта юный эко-активист и блогер из Башкирии Матвей Анискин пообщался с Президентом России. Школьник попросил Владимира Путин поддержать его идею об участии всех детей в акции по высадке деревьев «Сад памяти».
Мое предложение заключается в том, чтобы высаживать деревья, чтобы все дети-школьники начали участвовать в акции «Сад памяти», это очень прекрасная акция, где все дети узнают, какой подвиг совершили их предки в освобождении земли от немецких захватчиков.
Матвей Анискин
Президент России положительно оценил идею 11-летнего эко-активиста, отметив, что попросит администрацию внимательно отнестись к проекту и «безусловно» поддержать.
Супер. Смотрите, у нас есть уже в рамках экологических программ примерно такие же проекты, есть и предложения мемориального характера, совсем недавно только мы обсуждали. Вы попали в точку на самом деле, вот так и надо делать. Очень хорошее предложение. Можно все это соединить. Я попрошу администрацию президента России внимательно к этому отнестись и безусловно поддержать. Мы это безусловно поддержим. Спасибо.
Владимир Путин, Президент РФ
Матвей Анискин – уроженец Иглино, ученик 5-го класса. Мальчик с малых лет неравнодушен к вопросам и проблемам экологии.