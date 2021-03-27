В Башкирии родителям дошкольников разрешили посещать детские сады

25 марта была подписана новая редакция указа о режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Некоторые ограничения были отменены.

Так, теперь родителям дошкольников снова можно посещать детские сады. Многие родители жаловались, что не могут проводить своего ребенка и помочь ему переодеться в дошкольном учреждении.

Также в школах разрешена заполняемость столовой на 100%.