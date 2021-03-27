Владимир Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Президент России обратился к сотрудникам Росгвардии и поздравил их с профессиональным праздником. Глава государства также выразил благодарность за грамотное и четкое решение стоящих перед росгвардейцами задач.
Владимир Путин отметил, что созданные пять лет назад Войска национальной гвардии РФ они стали самостоятельной и достаточно значимой структурой. Росгвардия сегодня занимается не только защищает общество, но и активно принимает участие в борьбе с терроризмом, вносит вклад в контроль за оборотом оружия, охраняет объекты, охраняет граждан на массовых мероприятиях.
Владимир Путин выделил отдельно и такие качества росгвардейцев, как мужество, решительность, бесстрашие, профессиональность. Также Президент пожелал сотрудникам Росгвардии здоровья и им, и их семьям, товарищам, успехов и счастья.
Фото: скриншот видеозаписи с сайта Президента РФ