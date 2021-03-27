Владимир Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Знаю и о том, какая серьёзная, экстраординарная нагрузка связана сейчас с реализацией профилактических режимов, введённых в регионах страны для борьбы с эпидемией коронавируса, и вы достойно, с уважением к людям, с заботой об их здоровье выполняете эту гуманитарную миссию.

Владимир Путин, Президент РФ