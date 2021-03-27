Владимир Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Президент России обратился к сотрудникам Росгвардии и поздравил их с профессиональным праздником. Глава государства также выразил благодарность за грамотное и четкое решение стоящих перед росгвардейцами задач.

Фото №1 - Владимир Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Владимир Путин отметил, что созданные пять лет назад Войска национальной гвардии РФ они стали самостоятельной и достаточно значимой структурой. Росгвардия сегодня занимается не только защищает общество, но и активно принимает участие в борьбе с терроризмом, вносит вклад в контроль за оборотом оружия, охраняет объекты, охраняет граждан на массовых мероприятиях.

Знаю и о том, какая серьёзная, экстраординарная нагрузка связана сейчас с реализацией профилактических режимов, введённых в регионах страны для борьбы с эпидемией коронавируса, и вы достойно, с уважением к людям, с заботой об их здоровье выполняете эту гуманитарную миссию.

Владимир Путин, Президент РФ

Владимир Путин выделил отдельно и такие качества росгвардейцев, как мужество, решительность, бесстрашие, профессиональность. Также Президент пожелал сотрудникам Росгвардии здоровья и им, и их семьям, товарищам, успехов и счастья.

Благодарю всех военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии за грамотное, чёткое решение стоящих перед вами задач, за готовность нести свою важную, востребованную службу в самых сложных условиях, за то, что вы всегда на своём посту.

Владимир Путин, Президент РФ

Фото: скриншот видеозаписи с сайта Президента РФ

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