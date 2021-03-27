Радию Хабирову презентовали модифицированный автобус «Нефаз»

Накануне, 26 марта, Главе Башкирии Радию Хабирову продемонстрировали новый модифицированный автобус «Нефаз». Транспортное средство уже готовится к продолжительному тестовому проезду по улицам Уфы.

Гендиректор ГУП «Башавтотранс» Надир Самиев отметил, что все замечания, выявленные в ходе эксплуатации, были учтены, передает пресс-служба республиканского Правительства.

Отличается новый автобус больше площадью остекления, увеличенной длиной и шириной. Также в транспортном средстве добавлены дополнительные места для пассажиров. Установлены в «Нефазе» и специальные платформы с противоскользящей поверхностью для людей с ОВЗ.

Водителям увеличили кабину, сделав ее более комфортной. В этой кабине, а также в салоне автобуса установлены 8 камер видеонаблюдения для обеспечения безопасности. В Правительстве РБ рассказали, что новый автобус будет работать на компримированном природном газе. Причем одной заправки будет достаточно на всю смену.

Наша транспортная система нуждается в подобных современных автобусах. Мы планируем продолжать развитие сети пассажирских перевозок. И речь не только о больших городах. Нам предстоит соединить автобусным сообщением наши сёла и райцентры. Радий Хабиров, Глава РБ

Как только тест-драйв завершится, будут подведены итоги. После этого перевозчик рассмотрит возможность дополнительной закупки автобусов для выпуска на городские маршруты.