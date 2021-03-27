На муниципальном предприятии в Башкирии выявлен факт растраты денег

В Баймакском районе Башкирии на муниципальном предприятии был выявлен факт растраты денежных средств. На данный момент известно, что директор предприятия уволен, а сотрудники ОЭБиПК МВД района сопровождают уголовное дело.

В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что, по предварительным данным, 55-летний директор предприятия использовал свое служебное положение. Мужчина поручил и.о. бухгалтера предоставить деньги подчиненному, который должен был направить средства на оплату административного штрафа, наложенного на того самого директора.

В итоге штраф-то был оплачен, но незаконным способом – деньгами предприятия. Так, сумма ущерба составила свыше 60 тысяч рублей.

В дело вмешались правоохранители, возбуждено уголовное дело.