В России с 1 апреля увеличат размер социальной пенсии

В России в самое ближайшее время, а именно с 1 апреля, будет увеличен размер социальной пенсии. Постановление подписано Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

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Проиндексируют социальные пенсии на 3,4%. Индексация рассчитывается по величине прожиточного минимума пенсионера за предыдущие два года. То есть средний размер соцпенсии с 1 апреля составит 10 183 рублей.

По сообщению пресс-службы Правительства России, на эти цели бюджетом предусмотрены немалые деньги – 12,8 миллиардов рублей. В общей сложности пенсии получат свыше 3,9 миллионов человек.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтверждённого стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Пресс-служба Правительства РФ
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