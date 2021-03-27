В России с 1 апреля увеличат размер социальной пенсии

В России в самое ближайшее время, а именно с 1 апреля, будет увеличен размер социальной пенсии. Постановление подписано Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Проиндексируют социальные пенсии на 3,4%. Индексация рассчитывается по величине прожиточного минимума пенсионера за предыдущие два года. То есть средний размер соцпенсии с 1 апреля составит 10 183 рублей.
По сообщению пресс-службы Правительства России, на эти цели бюджетом предусмотрены немалые деньги – 12,8 миллиардов рублей. В общей сложности пенсии получат свыше 3,9 миллионов человек.