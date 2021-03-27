В Башкирии закрыли одну из ледовых переправ через Белую

В Башкирии закрыли ледовую переправу через реку Белая. Об этом проинформировали в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

Переправу через Белую в Бирске закрыли и26 марта. Это связано с наступлением теплых дней с устойчивой положительной температурой воздуха, пояснили в пресс-службе Госкомитета. Также отмечено уменьшение толщины льда на реке, появились трещины. Местами уже открылась вода на проезжей части переправы.

С левой и правой стороны переправы образовались промоины. Все это привело к тому, что сегодня ледовая переправа стала просто небезопасной для использования. По результатам техосвидетельствования решено было закрыть переправу.