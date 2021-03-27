В Уфе задержали с поличным двух сбытчиков поддельных купюр

В Уфе сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД смоги установить подозреваемых в сбыте поддельных купюр. Мужчин задержали во время совершения ими преступления.
В МВД по Уфе отметили, что преступники использовали для своих преступных целей фальшивые купюры номиналом 5 000 рублей. Предварительно правоохранители установили, что 26-летний уроженец Нуримановского района Башкирии и 30-летний ранее судимый житель Уфы, приходили в торговые точки с фальшивыми купюрами.
Мужчины приобретали товары и получали в сдаче настоящие деньги. Обнаруживали подделки сотрудники банков.
Также в МВД напомнили, что подделки можно определить по нескольким характерны признакам. Это и бумага, более мягкая на ощупь, низкого качества. Номера и серии купюр у фальшивок схожи. Мелкий текст в этих случаях не читается, на ненастоящей купюре отсутствуют защитные волокна, водяные знаки с тиснением сымитированы. А под острым углом видно, что рисунок находится на самой бумаге.
Фото: Пресс-служба МВД по Уфе