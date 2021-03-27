В Уфе задержали с поличным двух сбытчиков поддельных купюр

В МВД по Уфе отметили, что преступники использовали для своих преступных целей фальшивые купюры номиналом 5 000 рублей. Предварительно правоохранители установили, что 26-летний уроженец Нуримановского района Башкирии и 30-летний ранее судимый житель Уфы, приходили в торговые точки с фальшивыми купюрами.

Стражи порядка задержали подозреваемых в совершении преступления. В ходе личного досмотра изъяты сотовые телефоны. По факту хранения, перевозки и сбыта поддельных денег возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Также в МВД напомнили, что подделки можно определить по нескольким характерны признакам. Это и бумага, более мягкая на ощупь, низкого качества. Номера и серии купюр у фальшивок схожи. Мелкий текст в этих случаях не читается, на ненастоящей купюре отсутствуют защитные волокна, водяные знаки с тиснением сымитированы. А под острым углом видно, что рисунок находится на самой бумаге.