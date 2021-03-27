В администрации Уфы предупредили о штрафах за парковку в определенных местах

В администрации Советского района Уфы обратились к автомобилистам с предупреждением. За парковку в определенных местах автомобилистам-нарушителям придется раскошелится.

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В случае, если автовладелец припаркует свой транспорт на контейнерной площадке, его будет ждать штраф. В мэрии пояснили, что наказание за указанное нарушение предусмотрено ст. 6.23 Кодекса РБ об административных правонарушениях.

В соответствии с законом штрафы за парковку возле подъездов к мусоропроводам и контейнерных площадок для граждан составляют от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.

Пресс-служба администрации Советского района Уфы

При повторном нарушении штраф увеличится. Граждане должны будут оплатить 3-4 тысячи рублей, должностные лица – от 15 до 20 тысяч рублей, а юрлица – 35-50 тысяч рублей.

Жителям напомнили, что, паркуя автомобиль возле контейнерных площадок, они препятствуют своевременному вывозу отходов из контейнеров.

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