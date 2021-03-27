В администрации Уфы предупредили о штрафах за парковку в определенных местах

В соответствии с законом штрафы за парковку возле подъездов к мусоропроводам и контейнерных площадок для граждан составляют от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.

Пресс-служба администрации Советского района Уфы