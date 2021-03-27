В Башкирии 34 тренера получили по 600 тысяч рублей

В Башкирии на сегодня уже 34 тренера получили по 600 тысяч рублей. Эта сумма была выплачена им в качестве поддержки по республиканской программе «Сельский тренер».

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что первым получателем материальной поддержки ыбл Рустам Хасанов из села Ишеево Ишмбайского района республики. Он занимается тренерством по гиревому спорту.

Всего деньги были выплачены 34 тренерам из 14 районов республики. Средства должны быть направлены на улучшение жилищных условий, а также есть возможность потратить их на приобретения либо жилья, либо земельного участка под строительство. Обязательно участок или дом должны быть расположены в сельской местности.

В числе тех, кто уже получил выплату, есть тренеры и по боксу, и по плаванию, тайскому боксу, хоккею, мотоспорту и другим видам спорта.

Поддерживать и развивать спортивную жизнь в районах – исключительно важная задача, ведь почти 40 процентов нашего населения живет на селе. Программу «Сельский тренер» будем обязательно продолжать. По мере наполнения бюджета будем увеличивать количество сертификатов. Радий Хабиров, Глава РБ