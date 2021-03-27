Радий Хабиров вручил детям-сиротам ключи от новых квартир

Десять человек, детей-сирот, получили сегодня, 27 марта, ключи от собственных новых квартир в Уфе. Ключи передал лично Глава Башкирии Радий Хабиров.

Фото №1 - Радий Хабиров вручил детям-сиротам ключи от новых квартир

Расположились квартиры в микрорайоне «Кузнецовский затон» на ул. Просвещения в Уфе. Глава республики отметил, что еще 200 сирот в этом году смогут получить свои квартиры.

Поздравляю вас и желаю вам счастья! Надеюсь, это жильё поможет вам создать семьи и радоваться жизни. У нас есть долг перед сиротами, но каждый год мы увеличиваем количество квартир, которые им выделяем. В этом году квартиры в Уфе получат более 200 сирот. К сожалению, очередь всё ещё довольно большая, поэтому мы будем строить и строить.

Фото №2 - Радий Хабиров вручил детям-сиротам ключи от новых квартир

Также руководитель республики осмотрел все эти квартиры, успел пообщаться с местными жителями и новыми обладателями жилплощади в этом доме.

В ходе беседы жители пожаловались на нехватку в указанном микрорайоне школ, садиков и поликлиник. Также граждане отметили сложности с транспортом.

Фото №3 - Радий Хабиров вручил детям-сиротам ключи от новых квартир

Сергей Греков, глава администрации Уфы, рассказал, что садик уже строится, а помещение под поликлинику выделено. А летом будет готов и проект школы на 2,2 тысячи мест. Причем эта школа будет самой большой на территории всей Башкирии.

Уфимская волна

Строительные работы начнут осенью. План развития территории предусматривает также обустройство шести новых остановок общественного транспорта до конца 2022 года.

Пресс-служба администрации Главы РБ

Фото: Пресс-служба администрации Главы РБ

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