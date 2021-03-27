Радий Хабиров вручил детям-сиротам ключи от новых квартир

Десять человек, детей-сирот, получили сегодня, 27 марта, ключи от собственных новых квартир в Уфе. Ключи передал лично Глава Башкирии Радий Хабиров.
Расположились квартиры в микрорайоне «Кузнецовский затон» на ул. Просвещения в Уфе. Глава республики отметил, что еще 200 сирот в этом году смогут получить свои квартиры.
Также руководитель республики осмотрел все эти квартиры, успел пообщаться с местными жителями и новыми обладателями жилплощади в этом доме.
В ходе беседы жители пожаловались на нехватку в указанном микрорайоне школ, садиков и поликлиник. Также граждане отметили сложности с транспортом.
Сергей Греков, глава администрации Уфы, рассказал, что садик уже строится, а помещение под поликлинику выделено. А летом будет готов и проект школы на 2,2 тысячи мест. Причем эта школа будет самой большой на территории всей Башкирии.
Фото: Пресс-служба администрации Главы РБ