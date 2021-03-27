Радий Хабиров вручил детям-сиротам ключи от новых квартир

Поздравляю вас и желаю вам счастья! Надеюсь, это жильё поможет вам создать семьи и радоваться жизни. У нас есть долг перед сиротами, но каждый год мы увеличиваем количество квартир, которые им выделяем. В этом году квартиры в Уфе получат более 200 сирот. К сожалению, очередь всё ещё довольно большая, поэтому мы будем строить и строить.