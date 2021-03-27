В Уфе десять сирот получили ключи от квартир

Десять сирот из Башкортостана обзавелись собственным жильем. Ключи от новых квартир сегодня вручил Радий Хабиров. Торжественная церемония прошла в микрорайоне Кузнецовский затон.
Этого момента они ждали долго. И вот настал тот час, когда пора получать заветные ключи от собственных квартир. Скитания по съемному жилью для них уже в прошлом. Теперь они полноправные жители микрорайона «Кузнецовский затон».
Очередь на получение бесплатного жилья сиротами большая, поэтому строительство продолжится, отметил Радий Хабиров. Сразу после торжественной церемонии вручения ключей руководитель региона заглянул в гости к новосёлам.
Квартиры в двух рядом расположенных новостройках по улицам Просвещения и Назара Наджми получили десять сирот из Башкортостана. Среди них и Альбина Миргалеева. В очереди девушка стояла с 2017 года, как и её родной брат.
Их никогда не разлучали в детском доме и здесь оказались рядом. Ключи от новой квартиры сегодня вручили и Артуру Миргалееву – родному брату Альбины. Он будет жить по соседству в такой же квартире, только этажом выше.
Кузнецовский затон – это активно застраивающийся жильем микрорайон Уфы. И здесь предусмотрено не только возведение высоток, но и социальных объектов. Детский сад уже строится, в планах – школа на 2200 мест. Эти вопросы интересовали и сегодняшних новосёлов. Особенно тех, у кого не за горами декретный отпуск. Пополнения в семье ожидает и Альбина Миргалеева. Так что жизнь в новом микрорайоне для неё начинается с новых планов, прежде всего, связанных с будущими детьми.