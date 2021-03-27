В Уфе десять сирот получили ключи от квартир

Десять сирот из Башкортостана обзавелись собственным жильем. Ключи от новых квартир сегодня вручил Радий Хабиров. Торжественная церемония прошла в микрорайоне Кузнецовский затон.

Этого момента они ждали долго. И вот настал тот час, когда пора получать заветные ключи от собственных квартир. Скитания по съемному жилью для них уже в прошлом. Теперь они полноправные жители микрорайона «Кузнецовский затон».

Поздравляю и желаю счастья, чтобы сформировали свои семьи, жили здесь и радовались. У нас должок перед ними большой, нам нужно каждый год увеличивать количество квартир. В этом году мы увеличим в Уфе, по крайней мере, до 200 квартир. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Очередь на получение бесплатного жилья сиротами большая, поэтому строительство продолжится, отметил Радий Хабиров. Сразу после торжественной церемонии вручения ключей руководитель региона заглянул в гости к новосёлам.

Квартиры в двух рядом расположенных новостройках по улицам Просвещения и Назара Наджми получили десять сирот из Башкортостана. Среди них и Альбина Миргалеева. В очереди девушка стояла с 2017 года, как и её родной брат.

Тоже вместе из детского дома, вместе росли, друг друга везде поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать. Альбина Миргалеева

Их никогда не разлучали в детском доме и здесь оказались рядом. Ключи от новой квартиры сегодня вручили и Артуру Миргалееву – родному брату Альбины. Он будет жить по соседству в такой же квартире, только этажом выше.

Наконец-то дождались этого момента с сестрой вместе, поэтому будем жить и радоваться, строить в дальнейшем свои планы, также развиваться, так сказать, по-соседски. Впечатления положительные, эмоции зашкаливают. Сама квартира чистая, опрятная. Артур Миргалеев