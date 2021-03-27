Денис Майданов выступил на концерте «Спасибо врачам!» в Уфе

Героям, которые все эти месяцы были на передовой в борьбе с коронавирусом, посвятили благотворительный концерт. В Уфе медработникам сделали музыкальный подарок. Дань уважения башкирским врачам отдал и заслуженный артист России Денис Майданов. Певец исполнил своё знаменитое произведение на башкирском языке.

Запомните имена тех, кто сейчас лечит нас, наших родных и близких. Ведь совсем скоро мы вернемся к нашему привычному ритму жизни, а врачи, сняв защитные костюмы и обняв своих любимых, снова пойдут спасать чьи-то жизни.

Среди зрителей – настоящие герои современности. Это медики, которые весь год стойко сражались на передовой борьбы с пандемией. Сквозь бессонные ночи и постоянную тревогу, ежедневно рискуя собственными жизнями. Антонина Малыгина работает врачом уже больше 35 лет. Но минувший год стал для женщины самым сложным.

Этот концерт – приношение, посвящение, благодарность. И каждая песня для кого-то подарок, а для кого-то – необходимая передышка. Поблагодарить врачей музыкально решила партия власти. Большой концерт в формате open air состоялся в рамках проекта «Наша забота». Уфимцы приходили на площадь как семьями, так и по одиночке. И большая часть зрителей концерта так или иначе боролась с коронавирусом. Кто-то сегодня говорит спасибо своим спасителям, а кто-то – своим коллегам, с которыми бок о бок встретили пандемию.

Главной звездой праздника стал заслуженный артист России Денис Майданов, исполнивший несколько известных песен из своего репертуара. Поблагодарить медицинских работников республики певец решил на башкирском языке. Специально для этого перевели одну из самых популярных песен артиста.

Это одно из тысячи мероприятий, которые проходят по стране. Артисты, руководители регионов выходят и благодарят тех, кто был и остается на рубеже борьбы с заболеванием. Для меня это большая честь и большая радость. Денис Майданов, заслуженный артист Российской Федерации, певец, композитор

Песню «Флаг моего государства» Денис Майданов исполнил вместе с победителем Всероссийского молодежного фестиваля «Йәшлек шоу-2020» Ришатом Рахимовым. Совместную подготовку песни на башкирском языке артисты начали буквально за месяц до концерта.

Для меня было неожиданностью, что Денис сам решил петь песню на башкирском языке. Мы с ним онлайн учили. Ришат Рахимов, победитель всероссийского молодежного фестиваля «Йәшлек шоу-2020»

Коронавирус не различает чинов, регалий, должностей и званий. Не обошла болезнь и депутата Госсобрания республики Рустема Ахмадинурова.

Я сам лежал 20 дней, меня лечили врачи. Они своим спокойствием и профессионализмом поставили меня на ноги. Рустем Ахмадинуров, руководитель регионального исполнительного комитета Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия»