В Уфе Международный день театра отметили двумя премьерами

Сегодня в мире отмечается День театра. У юных зрителей и у некоторых площадок двойной праздник. Русский драмтеатр Уфы отмечает 160-летний юбилей, а Башкирский театр кукол полностью обновил редакцию всеми любимой сказки «Три поросенка».

Дебют обновленных героев известной сказки, поросят Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа и Наф-Нафа, состоялся во Всемирный день театра. Эта постановка шла в театре кукол без малого 20 лет, на смену старым куклам пришла новая редакция.

Главная суть спектакля – рассказать и вовлечь в театральное искусство маленького зрителя. А для того, чтобы не вызывать волнение и страх у детей перед сказочным злодеем, волка будет играть вживую ведущий спектакля.

Спектакль «Три поросёнка» поставила заслуженная артистка Башкортостана Виктория Щербакова, а для оформления актриса обратилась к главному художнику театра кукол, заслуженному работнику культуры республики Андрею Волкову. Именно он придумал для этой постановки выдвигающиеся, складывающиеся декорации.

А для взрослых ценителей театрального искусства прошла премьера спектакля по пьесе Антона Чехова «Иванов». Коллектив русского драмтеатра работал нал ним почти два месяца. Это первая постановка Чехова в театре за последние 20 лет. Для труппы сегодня двойной праздник – Русский драматический театр отмечает 160-летний юбилей.

В центре сюжета – история обедневшего помещика Николая Иванова, ищущего возможность поправить свое финансовое положение. Ситуация осложняется тем, что жена героя тяжело больна и просит мужа больше проводить времени с ней. Однако совершенно неожиданно Иванов влюбляется в дочь своих богатых соседей. И теперь его разрывает чувство вины и новая симпатия.