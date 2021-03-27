На водохранилище в Башкирии прошли противопаводковые учения

На водохранилищах республики специалисты приступили к тренировкам. По легенде уровень паводка превысил предельно допустимые нормы на гидросооружениях, возникла угроза прорыва плотин и затопление населенных пунктов. Насколько такое развитие событий вероятно и какие меры в таких случаях будут приняты?

Пока вой сирен оповещает местных жителей об опасности, сотрудники Туймазинского водохранилища докладывают в Уфу тревожную обстановку. На гидросооружение образовался затор. По понятным причинам взрывать его нельзя. На подмогу оперативно выдвинулись коллеги из соседних районов. Все вместе, вооружившись баграми, вручную убирают мусор. Время играет против них.

Засор может грозить там, что вода перельется через гребень Туймазинского водохранилища, а дальше прорыв. Ниже водохранилища находятся деревни Атнагулово, на низменности также Кыска-Елга, Зигитяк. Ринат Габдуллин, мастер участка Туймазинского водохранилища

Толщина льда на водохранилище сейчас составляет порядка 70 сантиметров. И хотя основной шлюз пока закрыт, сброс осуществляется через донный водовыпуск. По легенде учений на его вентиле образовалась трещина, которую нужно заварить. Специалисты должны спуститься на 7-метровую глубину и устранить неполадку пока не пришла большая вода.

Сейчас сварочные работы. Мы спускаемся туда в противогазе. Один человек меня будет держать, я пойду вниз и буду варить. Два человека будут наверху стоять страховать нас. Расим Исламов, осмотрщик Туймазинского водохранилища

В тренировке приняли участие не только сотрудники водохранилищ и экстренные службы, но и местные жители. Их привлекают для отработки алгоритмов оповещения населения в чрезвычайных ситуациях. При худшем развитии сценария половодья в Башкирии в зону подтопления попадут 257 населенных пунктов и более 80 тысяч человек из 42-х районов.

По этому году запасы воды в снеге примерно на уровне прошлого года. Конкретно по Туймазинскому водохранилищу – у него объем 17 млн кубометров, мы ждём здесь запасов воды в снеге порядка 45 млн кубометров. Салават Юнусов, главный инженер Управления по эксплуатации гидротехнических сооружений Республики Башкортостан

Всего в республике насчитывается 28 водохранилищ, в том числе объект первого класса опасности – Юмагузинский гидроузел. Очередные масштабные учения пройдут именно на нём.