На водохранилище в Башкирии прошли противопаводковые учения

На водохранилищах республики специалисты приступили к тренировкам. По легенде уровень паводка превысил предельно допустимые нормы на гидросооружениях, возникла угроза прорыва плотин и затопление населенных пунктов. Насколько такое развитие событий вероятно и какие меры в таких случаях будут приняты?
Пока вой сирен оповещает местных жителей об опасности, сотрудники Туймазинского водохранилища докладывают в Уфу тревожную обстановку. На гидросооружение образовался затор. По понятным причинам взрывать его нельзя. На подмогу оперативно выдвинулись коллеги из соседних районов. Все вместе, вооружившись баграми, вручную убирают мусор. Время играет против них.
Толщина льда на водохранилище сейчас составляет порядка 70 сантиметров. И хотя основной шлюз пока закрыт, сброс осуществляется через донный водовыпуск. По легенде учений на его вентиле образовалась трещина, которую нужно заварить. Специалисты должны спуститься на 7-метровую глубину и устранить неполадку пока не пришла большая вода.
В тренировке приняли участие не только сотрудники водохранилищ и экстренные службы, но и местные жители. Их привлекают для отработки алгоритмов оповещения населения в чрезвычайных ситуациях. При худшем развитии сценария половодья в Башкирии в зону подтопления попадут 257 населенных пунктов и более 80 тысяч человек из 42-х районов.
Всего в республике насчитывается 28 водохранилищ, в том числе объект первого класса опасности – Юмагузинский гидроузел. Очередные масштабные учения пройдут именно на нём.
В ходе тренировки специалисты отработали свои действия при уровне воды в водохранилище свыше 126 метров над уровнем моря. К счастью, в реальности паводковые воды здесь до таких показателей никогда не поднимались, тем не менее отрабатывались действия по самому худшему сценарию. В случае возникновения аналогичной ситуации осмотрщики за гидросооружением, как их тут называют, будут к ней готовы.