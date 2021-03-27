В Уфе родители выпускников сдали пробный ЕГЭ

Родители сдали ЕГЭ. Акция проходит по всей стране, сегодня к ней присоединилась Уфа. Единый государственный экзамен для взрослых состоялся в стенах республиканской художественной гимназии-интерната им. Давлеткильдеева. В нем приняли участие 40 человек.

Всех родителей на входе лишают телефонов и других средств связи. Временно. Условия максимально приближены к реальному ЕГЭ. Вход в кабинеты возможен только после проверки металлоискателями.

Вместо линейки – сбор в актовом зале. Сегодня не родители сопровождали детей, а, скорее, наоборот.

Рассадка в кабинетах по номерам. Родители заранее зарегистрировались. Всего 40 участников. Для каждого – отдельный контрольно-измерительный материал (КИМ). Распечатывают его в аудиториях перед началом экзамена, как и на ЕГЭ. Только тут используют тесты из демо-версии. Время проведения экзамена значительно сокращено: не три с половиной часа как у выпускников, а всего 30 минут на решение заданий и написание сочинения. Вместе с другими родителями сдал экзамен и министр образования. На отлично.

Творческая часть пришлась по душе человеку творческой профессии и даже вдохновила на декламацию стихотворений.