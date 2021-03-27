«Урал» проведет второй матч с новосибирским «Локомотивом»

Волейбольный клуб «Урал» завтра проведет второй матч серии плей-офф против новосибирского «Локомотива». В первой игре сильнее были железнодорожники. Теперь уфимской команде необходимо сравнивать счет в серии, так как в случае повторного поражения борьба за выход в «Финал шести» для уфимцев завершится.
Игра пройдет в воскресенье спорткомплексе «Динамо». Начало в 17:00. В этом сезоне «Уралу» в трех матчах не удалось взять у «Локомотива» ни одного сета. В последний раз уфимцы обыгрывали соперника в сезоне 2012/2013.