«Урал» проведет второй матч с новосибирским «Локомотивом»

Волейбольный клуб «Урал» завтра проведет второй матч серии плей-офф против новосибирского «Локомотива». В первой игре сильнее были железнодорожники. Теперь уфимской команде необходимо сравнивать счет в серии, так как в случае повторного поражения борьба за выход в «Финал шести» для уфимцев завершится.

Соперник достаточно хорошо подошел к нам. Они грамотно нас разобрали. Как в атаке, так и на подаче. У нас были достаточно большие проблемы. Мы сделали для себя определенные выводы. Будем сейчас стараться отыгрываться.

Дмитрий Коленковский, игрок ВК «Урал»

Игра пройдет в воскресенье спорткомплексе «Динамо». Начало в 17:00. В этом сезоне «Уралу» в трех матчах не удалось взять у «Локомотива» ни одного сета. В последний раз уфимцы обыгрывали соперника в сезоне 2012/2013.

Будем стараться, искать какие-то варианты. Посмотрим, игра покажет.

Игорь Шулепов, главный тренер ВК «Урал»
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