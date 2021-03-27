«Урал» проведет второй матч с новосибирским «Локомотивом»

Соперник достаточно хорошо подошел к нам. Они грамотно нас разобрали. Как в атаке, так и на подаче. У нас были достаточно большие проблемы. Мы сделали для себя определенные выводы. Будем сейчас стараться отыгрываться.

Дмитрий Коленковский, игрок ВК «Урал»