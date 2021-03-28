В Башкирии начало рабочей недели ознаменуется плюсовой температурой

В Башкирии зима постепенно отступает, давай весне дорогу. Так, в республике начало следующей недели будет теплым, обещают синоптики.
Температура воздуха в некоторых районах Башкирии будет достигать +10 градусов тепла, в остальных - столбик термометра покажет от 0 до +5 градусов. А вот ночью будет морозно, вплоть до -18 градусов.
На улице пешеходам и автолюбителям стоит быть внимательней. Региональные метеорологи прогнозируют сильный гололед на дорогах.
Существенно погода не поменяется и 30 марта, во вторник.