В Башкирии начало рабочей недели ознаменуется плюсовой температурой

В Башкирии зима постепенно отступает, давай весне дорогу. Так, в республике начало следующей недели будет теплым, обещают синоптики.

Температура воздуха в некоторых районах Башкирии будет достигать +10 градусов тепла, в остальных - столбик термометра покажет от 0 до +5 градусов. А вот ночью будет морозно, вплоть до -18 градусов.

На улице пешеходам и автолюбителям стоит быть внимательней. Региональные метеорологи прогнозируют сильный гололед на дорогах.

В понедельник, 29 марта, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -5,-10°, местами -13,-18°, днем 0,+5°, местами до +10°. пресс-служба Башгидрометцентра