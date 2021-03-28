В Башкирии начало рабочей недели ознаменуется плюсовой температурой

В Башкирии зима постепенно отступает, давай весне дорогу. Так, в республике начало следующей недели будет теплым, обещают синоптики.

Фото №1 - В Башкирии начало рабочей недели ознаменуется плюсовой температурой

Температура воздуха в некоторых районах Башкирии будет достигать +10 градусов тепла, в остальных - столбик термометра покажет от 0 до +5 градусов. А вот ночью будет морозно, вплоть до -18 градусов. 

На улице пешеходам и автолюбителям стоит быть внимательней. Региональные метеорологи прогнозируют сильный гололед на дорогах.

В понедельник, 29 марта, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -5,-10°, местами -13,-18°, днем 0,+5°, местами до +10°.

пресс-служба Башгидрометцентра

Существенно погода не поменяется и 30 марта, во вторник.

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