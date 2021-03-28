В Башкирии от коронавируса скончался 33-летний глава Аскинского района

На 34 году жизни скончался глава Аскинского района Ришат Дихин. Об этом сообщили его коллеги в социальных сетях. По их словам, у руководителя муниципалитета ранее был диагностирован коронавирус.

Врачи до последнего боролись за жизнь молодого чиновника. Однако осложнения, которая вызвала инфекция, были тяжелыми, и организм Ришата Дихина сдался.

Его смерть стала большим шоком для близких, коллег, друзей и жителей района. Все, кто знал главу Аскино, в один голос твердят, каким светлым и добрым человеком он был.

Спи спокойно, друг. Близким терпения. Спасибо, что ты был. Хороший, добрый и отзывчивый человек! Твое место в раю. Мурат Гайсин, близкий друг погибшего

Справка

Ришат Дихин руководил районом ровно два года, с марта 2019.

Он родился в селе Урмиязы Аскинского района. Окончил БашГУ по специальности «Филология», Башкирскую академию государственной службы и управления по специальности «Юриспруденция».