Владимир Путин допустил, что станет блогером в будущем

Президент России Владимир Путин допустил идею того, что он мог бы стать блогером. Об этом он сказал во время наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». 

Фото №1 - Владимир Путин допустил, что станет блогером в будущем

Идею заняться блогингом руководителю страны подал учитель английского языка Андрей Федотов из Белгородской области. Преподаватель считает, что у главы государства есть все характеристики, чтобы стать успешным блогером: харизма, ум и опыт.

«Хорошо, я подумаю над этим», — ответил президент РФ.

Ранее Владимир Путин пообщался с юным эко-активистом из Башкирии. Школьник попросил Владимира Путин поддержать его идею об участии всех детей в акции по высадке деревьев «Сад памяти».

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