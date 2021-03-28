Владимир Путин допустил, что станет блогером в будущем

Президент России Владимир Путин допустил идею того, что он мог бы стать блогером. Об этом он сказал во время наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
Идею заняться блогингом руководителю страны подал учитель английского языка Андрей Федотов из Белгородской области. Преподаватель считает, что у главы государства есть все характеристики, чтобы стать успешным блогером: харизма, ум и опыт.
«Хорошо, я подумаю над этим», — ответил президент РФ.
Ранее Владимир Путин пообщался с юным эко-активистом из Башкирии. Школьник попросил Владимира Путин поддержать его идею об участии всех детей в акции по высадке деревьев «Сад памяти».