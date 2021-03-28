В Уфе пропавшего мужчину нашли избитым и обворованным

В Уфе заверены поиски Олега Игнатьева из Октябрьского. Мужчина приехал в столицу Башкирии на заработки и перестал выходить на связь с родными. Обеспокоенная мама пропавшего обратилась за помощью к волонтерам с просьбой отыскать сына.
Нашли Олега волонтеры «Единой России». Оказалось, что мужчина сейчас находится в одной из городских больниц с различными травмами. Он рассказал добровольцам, пришедшим его проведать, свою печальную историю.
Выяснилось, что на мужчину напали неизвестные. Злоумышленники избили бедолагу и обокрали его. Не оставили ни телефон, ни вещи, говорит Олег.
Сейчас врачи оценивают состояние Олега как удовлетворительное, правда, его левый глаз сильно пострадал. Волонтеры помогли мужчине связаться с матерью и успокоить ее. Добровольцы заявили, что готовы в любой момент помочь Олегу.