В Уфе пропавшего мужчину нашли избитым и обворованным

В Уфе заверены поиски Олега Игнатьева из Октябрьского. Мужчина приехал в столицу Башкирии на заработки и перестал выходить на связь с родными. Обеспокоенная мама пропавшего обратилась за помощью к волонтерам с просьбой отыскать сына.

Нашли Олега волонтеры «Единой России». Оказалось, что мужчина сейчас находится в одной из городских больниц с различными травмами. Он рассказал добровольцам, пришедшим его проведать, свою печальную историю.

Выяснилось, что на мужчину напали неизвестные. Злоумышленники избили бедолагу и обокрали его. Не оставили ни телефон, ни вещи, говорит Олег.

В результате инцидента мужчина получил увечья средней степени тяжести, а именно — гематомы, сотрясение головного мозга. Плюс ко всему его обокрали: забрали кошелёк, вещи, телефон. Сейчас мужчина находится в Городской клинической больнице № 21 Уфы. пресс-служба Единого волонтерского центра «Наша забота»