Житель Башкирии ударил участкового ножом-«бабочкой»

Житель деревни Барахаевка Аскинского района отправился на 3,5 года в тюрьму за нападение на полицейского. Мужчина ранил стража порядка ножом во время побега. Подробности ЧП рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
Все произошло в ноябре прошлого года. Тогда осужденный находился в длительном запое и буквально терроризировал жителей деревни своим неадекватным поведением: бросался на них с ножом и угрожал расправиться с ними.
В один из дней мать 32-летнего дебошира не выдержала и позвонила полицейским с просьбой приехать и помочь утихомирить ее сына. Прибывшие на вызов сотрудники правоохранительных органов застали мужчину возле входа в магазин.
Оказалось, что это не первый случай, когда мужчина имел проблемы с законом. Ранее он уже был судим за оскорбление представителя власти.