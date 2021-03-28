Житель Башкирии ударил участкового ножом-«бабочкой»

Увидев стражей порядка, мужчина выбросил только что купленные продукты и начал убегать от полицейских. Они догнали мужчину на детской площадке. Злоумышленник достал нож и начал отмахиваться им, требуя, что бы его оставили в покое. Полицейские неоднократно требовали прекратить противоправные действия и предупреждали мужчину, что к нему может быть применена физическая сила и спецсредства. Мужчина не реагировал на предупреждения и продолжал размахивать ножом. В ходе обезвреживания неспокойного жителя села Барахаевка, участковому был нанесен удар ножом. Полицейский получил резаные раны кисти руки и пальцев.

пресс-служба МВД по РБ