В Уфе из-за окна многоэтажки выкинули собаку

Жители микрорайона «Зеленая роща» стали очевидцами ужасной картины. Из окна многоэтажки камнем упала собака. Выжить шансов у животного не было, так как упала она с высоты около 35 метров.

Фото несчастной собаки стало разлетаться по социальным сетям. Известно, что ЧП произошло на улице Губайдуллина. Нашедшие животное женщины озвучили свою версию произошедшего. По их словам, гибель собаки могло быть рук подростка, который живет в этом же доме в неблагополучной семье.